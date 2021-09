Eine gelungene Einweihung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das erste „Schwätzbänkle“ ist beschildert und eingeweiht. Diese Bank steht am Bouleplatz, Ecke Parkstraße und Schlossplatz. Weitere Bänke sollen folgen, so an den Dorfgemeinschaftshäusern Zollenreute und Tannhausen, dem Feuerwehrhaus Blönried und an anderen Orten. Der Landesseniorenrat Baden-Württemberg hat seine örtlichen Seniorenräte zu einer landesweiten Maßnahme gegen Einsamkeit nicht nur im Alter, zur „Aktion Schwätzbänkle“, aufgerufen.

So wurden am Sonntag nicht nur in Aulendorf, sondern an vielen Orten im Land öffentliche Sitzbänke mit einem einfachen Schild zum „Schwätzbänkle“ deklariert und von einem Mitglied des örtlichen Seniorenrats besetzt. Wer sich dazusetzt, signalisiert: Ich habe Lust zuzuhören und Lust, zu erzählen. „Es geht dabei nicht um Krisengespräche, sondern um eine Möglichkeit, sich einfach locker über das, was einen gerade beschäftigt, zu unterhalten“, so Prof. Eckart Hammer, Vorsitzender des Landesseniorenrats.„Eingesperrt zu Hause“ – so wurde die Zeit der Pandemie nicht nur von vielen Seniorinnen und Senioren erlebt. Im Schnitt sind rund 10% aller Menschen von chronischer Einsamkeit betroffen, im vergangenen Jahr stieg die Quote auf rund 25%. Diese Entwicklung gilt es zu durchbrechen und ein erster Schritt und Anstoß soll die Maßnahme der Stadtseniorenräte sein.

Der Stadtseniorenratsvorsitzende Franz Erwin Kemper begrüßte die anwesenden Gäste und auch im Namen von Herrn Bürgermeister Matthias Burth bedankte sich sein Stellvertreter Konrad Zimmermann für die Einladung und freute sich, dass der Stadtseniorenrat die Idee der Schwätzbänkle aufgegriffen hat und sich an der Aktion beteiligt. „Die Stadt übernimmt hier gerne die Schirmherrschaft“, so Zimmermann, und begrüßte ebenfalls die Idee, die Aktion auf die Teilorte auszudehnen. „Hier bieten sich die Dorfgemeinschaftshäuser an“ ergänzte Zimmermann, und wünschte allen ein paar schöne Stunden an einem schönen Sonntag.

Der Stadtseniorenrat dankt allen Ortsbürgermeistern für Ideen zur Auswahl der geeigneten Bänke, sowie der Stadtverwaltung bei der Unterstützung zur Herstellung der Schilder. Die Bank ist mit einem Schild „Schwätzbänkle“ besonders ausgewiesen und lädt alle Aulendorfer zum Verweilen ein. „Wer sich hier niederlässt, signalisiere: Ich möchte mich gerne mit anderen austauschen, zuhören und erzählen, ratschen und schwätzen“, erklärte Zimmermann die Funktionalität der Bank.