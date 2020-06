Eine fast perfekte Saison für die SG Aulendorf

Bei den Frauen ist die SG Aulendorf mit drei Mannschaften im Spielbetrieb gewesen und musste dabei auf eine Tischtennissaison mit Höhen und Tiefen blicken. Während die erste Mannschaft als jüngstes Team in der Vereinsgeschichte eine starke Saison hinlegte und nur durch den Saisonabbruch gebremst wurde, musste die zweite Frauenmannschaft den Rückwärtsgang einlegen und den Abstieg verkraften. Die dritte Mannschaft spielte eine solide Runde.

Landesliga: 3. Platz: Nach dem Abstieg aus der Verbandsklasse nach zweijähriger Zugehörigkeit formte die SGA für die Saison 2019/20 ein fast völlig neues Team. Die Aulendorfer gingen mit jungen Talenten das Wagnis Landesliga an. Mit einem Durchschnittsalter von 16 Jahren war zuvor noch nie ein SGA-Team in solch eine hohe Liga gestartet. Die 15-jährige Vanessa Klaiber kam als Verstärkung vom TSV Nusplingen, dazu kamen Anja Egeler (16), Natalie Blaser (19) und Nadine Blaser (15). Gleich im ersten Spiel in Wangen gelang in einem Nervenkrimi ein 8:6-Sieg, was bei den Aulendorferinnen für viel Jubel sorgte und Auftrieb gab. Das Team steigerte sich laut Mitteilung von Spiel zu Spiel, hatte zwischendurch auch das nötige Glück, holte in der Vorrunde 12:4 Punkte und stand auf Platz zwei. Nur gegen die Spitzenteams Herrlingen und Staig verlor die SGA. Viermal setzte sich Aulendorf knapp mit 8:6 durch. Wie gut sich die junge Mannschaft entwickelt hat, sah man bei den drei klaren Erfolgen zu Beginn der Rückrunde. Dann wurde die Saison jedoch wegen der Corona-Krise abrupt beendet und mit dem aktuellen Stand gewertet. Obwohl Aulendorf (18:4 Punkte) nach Minuspunkten mit drei Zählern besser dastand als der SC Staig (19:7), musste die SGA mit Platz drei zufrieden sein. Denn Staig hatte zwei Spiele mehr absolviert. „Wir sind um die kleine Chance für einen Aufstieg in die Verbandsklasse gebracht worden“, teilte die SGA mit. Nun wollen Anja Egeler (19:7 Siege), Vanessa Klaiber (17:9), Natalie Blaser (18:10) und Nadine Blaser (10:14) in der kommenden Saison erneut voll angreifen.

Landesklasse: 7. Platz: Eine Liga unter der ersten Mannschaft hatte es die SG Aulendorf II von Anfang an schwer. Mit ständig wechselnder Besetzung musste die SGA das Saisonziel Klassenerhalt angehen und dabei gelang es nur selten, die Gegner vor ernsthafte Probleme zu stellen. Hinzu kam eine laut Mitteilung „unerklärliche Doppelschwäche“, dennoch stand Aulendorf am Ende der Halbrunde mit 3:11 Punkten über der Abstiegszone. Drei Teams lieferten sich im Tabellenkeller einen spannenden Kampf, den nur einer gewinnen konnte. Die Rückrunde begann für die SGA wenig verheißungsvoll mit drei klaren Niederlagen, bevor die Saison beendet wurde. Aulendorf muss als Siebter, einen Punkt hinter den SF Urlau, nach drei Jahren in der Landesklasse den Abstieg hinnehmen. Auch die zweite Mannschaft hatte beim Saisonabbruch Pech, denn sie hatte ein Spiel weniger absolviert als Urlau. SGA: Anja Henne (1:10), Cara Fluhr (4:3), Rebecca Kowal (4:8), Ronja Armbruster (5:15), Bärbel Müller (8:10), Christina Bitz (5:10) und Isabelle Thierer (0:1).