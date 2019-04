Einbruch in Gaststätte

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Waldseer Straße. Er öffnete laut Polizeimitteilung mit brachialer Gewalt eine Metalltür und entwendete aus dem Gastraum eine Geldkassette. Im Außenbereich stellten die Beamten später fest, dass ein Lampenkabel durchtrennt und die Lampe in ein Gebüsch geschmissen wurde. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666, in Verbindung zu setzen.