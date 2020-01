Einbruch in den Aulendorfer Jugendtreff

In der Nacht zum Mittwoch hatte der Aulendorfer Jugendtreff ungebetenen Besuch von einem Dieb. Wie die Polizei in ihrem aktuellen Bericht vermutet, müsse der noch unbekannte Täter vor dem Einbruch zu den Gästen des Treffs in der Hauptstraße gehört haben, denn er entriegelte sich unbemerkt ein Fenster, durch das er später einstieg.

Im Jugendtreff drückte der Dieb eine Bürotür auf und öffnete mit Gewalt einen Schrank. Hier nahm er die Kaffeekasse und zwei Getränkekisten mit. Im Aufenthaltsraum riss er einen Unterschrank auf, aus dem er Süßigkeiten entwendete. Zu seiner Beute gehörten am Ende auch Leergut und ein Wandbild.

Der Einbruch wurde nach dessen Feststellung am Mittwochmorgen angezeigt. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt.