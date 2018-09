Gewaltsam Zutritt wollte sich ein Unbekannter am Freitag gegen 0.15 Uhr in einen Kiosk im Aulendorfer Bahnhof verschaffen. Dem Einbrecher gelang es laut Polizei jedoch nicht, die Türe aufzuhebeln, vermutlich wurde er hierbei gestört. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666 zu melden.