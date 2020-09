Einbrecher scheitert

Über eine offen stehende Fluchttür ist ein unbekannter Täter am Mittwochvormittag zwischen 9.45 Uhr und 10.45 Uhr in ein Gebäude in der Safranmoosstraße in Aulendorf gelangt und hat dort versucht, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Das teilt die Polizei mit.

Als ihm dies nicht gelang, habe der Unbekannte sein Vorhaben aufgegeben. Der an der Tür angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/92170, aufzunehmen.