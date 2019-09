Nicht sehr weit sind unbekannte Täter in der Nacht von Montag zu Dienstag gekommen, als sie in einen Lebensmittelmarkt in der Hasengärtlestraße in Aulendorf einbrechen wollten. Bereits an der Seiteneingangstüre war laut Mitteilung der Polizei Schluß. Sachschaden enstand dennoch, weshalb der Polizeiposten Altshausen Hinweise unter der Telefonnummer 07584/92170 entgegen nimmt.