Einbrecher feiern Party in leerstehendem Haus in Aulendorf

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in Aulendorf in ein Haus in der Straße „Am Sonnenbühl“ eingebrochen, das derzeit leersteht. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter ein Toilettenfenster ein und gelangten so ins Gebäude. Im Haus durchsuchten die Unbekannten wohl sämtliche Räume. Ob sie dabei auch etwas gestohlen haben, ist laut Polizei nicht bekannt.

Einbrecher hinterlassen leere Flaschen, Kippen und Pizzaschachteln

Doch mit dem Einbruch war es nicht getan. Denn wie die Polizei schildert, hielten die Einbrecher augenscheinlich ein Gelage in dem Haus ab. So ließen sie nicht nur viele leere Alkohol-Flaschen und Zigarettenstummel zurück, sondern auch Pizzaschachteln und anderen Müll. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei auf SZ-Nachfrage keine Angaben machen.

Diese Vermutung hat die Polizei

In den vergangenen Monaten hatte es in der Schlossstadt wiederholt Einbrüche in Wohnhäuser und andere Gebäude gegeben, zuletzt Anfang September, als unbekannte Täter in ein Vereinsheim im Lehmgrubenweg einbrachen. Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ meinte Polizeisprecherin Sarah König, dass die ermittelnden Beamten einen Zusammenhang zwischen der Tat vom Wochenende und vorherigen Einbrüchen zwar nicht ausschließen könnten. Die Polizei vermute jedoch eher, dass eine Gruppe von Jugendlichen für den jüngsten Einbruch verantwortlich sei.

Der Polizeiposten Altshausen ermittelt nun wegen des Einbruchs. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 07584/92170 entgegengenommen.