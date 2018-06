Einbrecher erbeuten mehrere Hundert Euro

Während die Hausbewohner schliefen, stiegen Unbekannte in der Nacht von Sonntag, 22.30 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, über ein gekipptes Fenster gewaltsam in ein Wohnhaus in der Galgenbühlstraße ein. Das teilt die Polizei mit. Die Täter durchsuchten die Räume anschließend nach Diebesgut und erbeuteten dabei mehrere Hundert Euro Bargeld. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584 / 92170, zu melden.