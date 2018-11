Unbekannte sind zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, in eine Schule in der Arnold-Janssen-Straße in Aulendorf eingebrochen. Sie drangen laut Polizei gewaltsam über ein Kellerfenster in das Gebäude ein und richteten dort nicht unerheblichen Sachschaden an, fanden aber nicht Stehlenswertes. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584 / 92170 entgegen.