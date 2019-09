Einblick in das Leben eines Bahn- und Weichenwärters

Die Stadt Aulendorf feiert am Sonntag, 22. September, mit einem großen Stadtfest das 150-jährige Bestehen des Eisenbahnknotenpunkts. Nach dem ökumenischen Gottesdienst und dem Festakt in der Stadthalle wird es neben den vielen anderen Programmpunkten an diesem Tag ab 11 Uhr auch eine kleine Ausstellung zur Entstehung der Allgäubahn und der Bedeutung des Eisenbahnknotenpunkts für die Stadt Aulendorf geben.

Die Ausstellung ist das Ergebnis eines ersten gemeinsamen Geschichtsprojekts des Gymnasiums Aulendorf und des hiesigen Stadtarchivs. Im Rahmen des Geschichtsunterrichts der achten Klasse und in Zusammenarbeit mit Ulrich Kees entwickelten dabei die neue Schulleiterin Silke Hubig und der zuständige Geschichtslehrer Lars Ziriacks zusammen mit den Schülerinnen Elisabeth Gil und Jiya Gandhi sowie der ehemaligen Schülerin Kayla Hummel verschiedene Fragenstellungen rund um das anstehende Eisenbahnjubiläum.

Mit diesen Fragestellungen beschäftigten sich die Schüler der Klasse 8 in kleinen Arbeitsgruppen während der letzten beiden Schulwochen vor den Sommerferien und erarbeiteten eigene kleine Ausstellungstexte und Grafiken. Als Grundlage dafür dienten ihnen Aufsätze zur Geschichte der Eisenbahn und zahlreiche Archivalien aus dem Stadtarchiv Aulendorf, dem Landesarchiv Baden-Württemberg sowie aus verschiedenen umliegenden Stadt- und Gemeindearchiven.

Überblick über die Geschichte des Eisenbahnbaus

Ausgehend von einem kurzen Überblick über die Geschichte des Eisenbahnbaus im Königreich Württemberg befassten sich die Schüler dabei mit der Planung und dem Bau der Allgäubahn, der Eröffnung der ersten Teilstrecke Saulgau-Aulendorf-Waldsee am 25. Juni 1869 und der Bedeutung der Eisenbahn für die heutige Stadt. Anhand von Archivalien aus dem Aulendorfer Stadtarchiv und dem Staatsarchiv Ludwigsburg konnten die Schüler auch einen Einblick in das Leben des Eisenbahners Johann Schiller gewinnen, der zwischen 1890 und 1903 als Bahn- und Weichenwärter in Aulendorf gearbeitet hat und mit einem Jahreseinkommen von 750 Mark seine sechsköpfige Familie ernähren musste.

Die Ergebnisse dieser Schülerarbeiten wurden von Heike Wild vom Grafikbüro Werbewassmer in Bad Schussenried in Szene gesetzt und werden im Rahmen des Stadtfestes an insgesamt neun Standorten in der Stadthalle, entlang der Hauptstraße, am Bahnhof sowie im Rathaus zu sehen sein. Nach dem Stadtfest können Gäste die Schülerausstellung in den Räumen des Aulendorfer Gymnasiums in der Schussenrieder Straße 25 anschauen.