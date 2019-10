Ein seltenes Horn zum Jubiläumskonzert

Im Juni 2010 trat das Arcataorchester zum ersten Mal in der evangelischen Kirche auf und erfreute die Aulendorfer Konzertliebhaber mit einem Programm mit Stücken von Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Sebastian Bach. Nach zwei weiteren Konzerten in der evangelischen Kirche siedelte das Konzert aus Platz- und Akustikgründen in die katholische Pfarrkirche St. Martin über.

Das bereits zehnte Benefizkonzert der Bürgerstiftung Aulendorf findet nun am Sonntag, 20. Oktober um 17 Uhr ebendort statt. Zur klassischen Herbstserenade bringt Dirigent Patrick Strub dieses Jahr den Posaunensolist Henning Wiegräbe mit. Er wird die Zuhöhrer auf dem eher seltenen Instrument Schäferhorn überraschen. Henning Wiegräbe ist Professor an der staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart. Er gründete das Capricornus Ensemle Stuttgart. Wiegräbe hat die Zuhöhrer des Benefizkonzerts bereits 2014 mit seinem Spiel auf der Altposaune erfreut.

Anlässlich der 300-Jahrfeier von Leopold Mozart bietet Dirigent Strub die Sinfonia Pastorale G-Dur für Corno Pastoriccio mit Henning Wiegräbe am Schäferhorn auf. Darüber hinaus spielt das Orchester eine Romanze von Carl Maria von Weber, zwei Melodien von Eduard Grieg und die Streichersonate Nr.1 von Gioachino Rossini. Den Abschluss bildet die Sinfonie d-Moll von Franz Ignaz Beck.

Finanziert wird das Konzert von der Helga-Drews-Stiftung. Die Bürgerstiftung Aulendorf als Veranstalter verlangt keinen Eintritt, hofft aber auf großzügige Spenden. Das Motto der Bürgerstiftung lautet „ein Herz für Aulendorfer“. Die Spenden werden zur Unterstützung von Vereinen, gemeinnützigen Initiativen und Organisationen in Aulendorf verwendet. Spendenanträge an die Bürgerstiftung Aulendorf für das Jahr 2019 sind bis spätestens Freitag, 18.Oktober, an die Bürgerstiftung Aulendorf zu stellen. Spenenanträge können im Internet unter www.buergerstiftung-aulendorf.de gefunden werden.