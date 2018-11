Ein Platz zum Durchatmen und Spielen

Im ehemaligen Altenheim in Aulendorf gibt es jetzt ein gemütliches Spielzimmer. Wie die Caritas mitteilt, hat das Integrationsmanagement-Team der Caritas Bodensee-Oberschwaben in Absprache mit der Stadt als Eigentümerin den kindgerechten Familienraum in der Anschlussunterbringung eingerichtet.

„Dank vieler Sachspenden und engagierter Unterstützung konnten wir dies möglich machen“, freut sich Stefan Fischer, Leiter des Caritas-Dienstes Familienhilfen und Migration.

Das Projekt tatkräftig mit umgesetzt hat die Street Beards Social Crew, ein Zusammenschluss von Bartträgern in der Region. Der Club hat es sich zum Ziel gesetzt, die Leidenschaft für Bärte mit sozialem Engagement zu verbinden, heißt es in dem Pressetext. „Wir haben über zahlreiche Spendenaktionen im ganzen Landkreis Spielsachen und Möbel für das Zimmer gesammelt“, berichtet Marc Tondorf. Gemeinsam mit seinem Crewkollegen Mark Kerler verlegte er den vom BM Bodenteam in Bad Saulgau gespendeten Zimmerboden und kümmerte sich um die Einrichtung. „Das neue Spielzimmer ist ein Gemeinschaftswerk vieler“, betont er. Von gemütlichen Sitz- und Spielecken über Kuscheltiere, Spielküche und Steckenpferd bis hin zu Brettspielen, Kinderbüchern und vielem mehr ist alles vorhanden, was Kinderherzen höher schlagen lässt. Und es gibt nur zwei Spielregeln: „Schuhe ausziehen“ und „die Spielsachen bleiben im Zimmer“.

Eingerichtet wurde das Spielzimmer in einem nicht mehr genutzten Sportraum. „Dank der Hilfe des Clubs haben die Kinder, die alle über den Familiennachzug nach Deutschland gekommen sind, jetzt einen schönen Platz zum Spielen“, sagt Olivia Lipp von der Caritas-Unterstützungsstelle Familiennachzug.

Die Familien lebten in der Anschlussunterbringung meist in sehr beengten Wohnsituationen – ohne jegliche private Rückzugsmöglichkeiten. Das neue Spielzimmer biete ihnen diesbezüglich auch einen Platz zum Durchatmen.