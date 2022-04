Ein neues Logo für den Jugendtreff!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bunte Farben für die Vielfalt der BesucherInnen im Treff: der Jugendtreff am Schlossplatz hat ein neues Logo!

Nach der Renovierung der Räumlichkeiten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Aulendorf in den vergangenen Jahren war es den Jugendsozialarbeiterinnen des Haus Nazareth Sigmaringen am Standort Aulendorf, Clementina Esposito und Franziska Wiest, auch ein Anliegen, das triste, alte Logo des Jugendtreffs zu erneuern.

Da die Offene Kinder- und Jugendarbeit viel Wert auf die Prinzipien Partizipation und Demokratieerziehung legt, sollten in erster Linie die BesucherInnen ein neues Logo entwerfen. Für die Professionalität in der Umsetzung der Ideen der Jugendlichen konnte die Offene Kinder- und Jugendarbeit die Grafikdesignerin Anita Lang gewinnen. In drei Treffen wurde in Zusammenarbeit mit fünf bis sechs Jugendlichen gezeichnet, getüftelt und gemalt, bis alle mit dem Ergebnis zufrieden waren. Während der Treffen konnten die TeilnehmerInnen gleichzeitig einen Einblick in den Beruf des Grafikdesigns bekommen und alle möglichen Fragen stellen.

Erfreulicherweise wurde dieses Projekt im Rahmen des Aktionsprogramms Aufholpaket* durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend gefördert!

Das neue Logo soll künftig zur Öffentlichkeitsarbeit auf Flyer gedruckt werden sowie den Eingang des Jugendtreffs in Form eines Schildes zieren. Um die Räumlichkeiten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und das neue Logo der Öffentlichkeit zu präsentieren, laden die Jugendsozialarbeiterinnen Clementina Esposito und Franziska Wiest zu einem Tag der offenen Tür am 24. Juni in den Jugendtreff am Schlossplatz ein. Weitere Informationen hierzu werden zur gegebenen Zeit bekannt gegeben.

*Mit dem AUFHOLPAKET werden deutschlandweit Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und ihre Familien geschaffen, um sich zu begegnen, gemeinsam Neues zu entdecken und ihre Welt nach der Pandemie zu erleben. Dafür bringt das BMFSFJ eine Vielzahl unterschiedlicher Kooperationspartner zusammen. Mit einer Milliarde Euro werden bestehende Angebote unterstützt und erweitert – sowie neue geschaffen. Für eine unbeschwertere Zukunft: www.bmfsfj.de/aufholpaket.