Ein neues Gesicht bei der Folkrock-Band „Cúl na mara“

Die landesweit und international bekannte Folkrock-Band „Cúl na mara“ aus Aulendorf hat sich von den Einschränkungen in Zeiten der Pandemie nicht unterkriegen lassen. Martin J. Waibel, Eckard Lehmann, Sonja Bumiller und Tobias Allgaier proben neue Songs, nehmen eine neue CD auf und freuen sich auf die Auftritte im Jahr 2023.

Tobias Allgaier ist seit Sommer der neue Schlagzeuger der Band. (Foto: Cúl na mara)

Auch wenn im Jahr 2022 die Kleinkunstszene im Allgemeinen zu kämpfen hat, weil ein Teil des Publikums etwas vorsichtiger geworden ist oder die Freizeit anders gestaltet als vor der Pandemie. „Wir sind eine Live-Band. Der Kontakt mit dem Publikum, die Aufregung auf der Bühne und das Ambiente von Festivals spornen uns an, machen einfach unglaublich viel Spaß!“ meinen die vier Musiker einstimmig.

Was bei den Proben wichtig ist

Wer sie beim Proben besucht, realisiert sehr schnell, dass es dabei neben dem Einüben neuer Stücke, dem Abstimmen von Abläufen und der Optimierung der Technik auch ganz viel um Meinungen geht. Da finden lebhafte Diskussionen über Rhythmus, Pausen, Instrumentierung oder den Schluss eines Songs in einem engen Kellerraum statt, wo sich die Band alle paar Wochen trifft.

Ohne eine ausgeklügelte digitale Technik wäre der Sound der Celtic-Rock-Band undenkbar. Jedes Bandmitglied bekommt neue Songs zugespielt und kann so am eigenen Part zuhause feilen, bis die nächste gemeinsame Probe stattfindet.

Neuer Schlagzeuger seit Juni

Mit dem Neuzugang Tobias Allgaier am Schlagzeug ist dieser Probenrhythmus ein Muss geworden. Er ist seit Juni 2022 dabei und wohnt in der Nähe von Tuttlingen. Die relativ weite Anreise wäre für eine wöchentliche Probe, wie sie vor Corona noch stattgefunden hat, unmöglich. Nachdem die Position am Schlagzeug vakant wurde, hat die Band auf der Musikerplattform „Backstage.com“ inseriert. Tobias Allgaier hatte Lust, sich auf ein neues Genre einzulassen. Er hat vorher bei einer Deutsch-Pop-Band in seiner Region gespielt.

„Folkrock hat mich gereizt, weil es für mich als Schlagzeuger etwas ganz Anderes ist. Und gerade für die Drums ist es sehr anspruchsvoll, darauf hatte ich Lust. Inzwischen fühle ich mich gut angekommen,“ schmunzelt der Jüngste der Keltenrockband. Sonja Bumiller ergänzt: „Mir ist die Stimmung in der Band immer schon wichtig gewesen. Bass und Schlagzeug sind eine besonders enge Einheit bei unserer Musik. Da muss auch das Miteinander gut sein. Bei Tobias hat das gepasst.“

Das wird auf der neuen CD zu hören sein

Im Frühjahr 2023 wird die Band eine neue CD herausbringen. Das Programm sei wie beim Vorgängeralbum „aus dem Leben gegriffen“ bringt Eckard Lehmann es auf den Punkt. Es gibt Songs mit aktuellen, zeitkritischen Bezügen, es gibt Songs, bei denen „Dampf abgelassen wird“ – schließlich sind die Vier eine Rockband – und es gibt die leiseren, mystischeren Töne in melodiösen Balladen.

Einer der neuen Songs beschreibt eine Fahrt durch die weite schwedische Landschaft. Die Instrumentierung mit Mandoline (Martin J. Waibel) und Akkordeon (Sonja Bumiller) kreiert einen leichten und magischen Sound. Eckard Lehmann an den Pipes – Flöten und Bagpipes – sorgt für die spezielle Note. Er hat zahlreiche Kurse in Irland besucht und fühlt sich der Musik und dem Land eng verbunden, Martin J. Waibel geht es genauso. Im Song geht es um die Schönheit der Natur, des Lebens überhaupt. „Ich dachte mir, ich möcht‘ einfach mal wieder ein schönes Lied haben! Wir Menschen brauchen das Schöne,“ erklärt Martin J. Waibel.

Mehr Lebensphilosophie klingt durch

Da wird deutlich, dass die Band sich weiterentwickelt. Es klingt ein bisschen mehr Lebensphilosophie durch als in den Anfangsjahren. Gleichzeitig ist sich „Cúl na mara“ sicher, dass sie sich im Kern treu geblieben sind und es auch in Zukunft bleiben werden: Sie wollen Celtic Rock vom Feinsten spielen und ihrem Publikum eine Konzertnacht bieten, die alle mitreißt. Der Name bleibt dabei Programm – cúl na mara bedeutet im Gälischen soviel wie „kleine Meeresbucht“: ein kleines Fleckchen zum Träumen und im nächsten Moment auch tosende Naturgewalten. Das rockt.