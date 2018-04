Ehrennadeln für die Baumeister der Gesellschaft

„Niemand ist eine Insel für sich. Jeder ist Teil des Ganzen und auf jeden wirkt es auch zurück“, diese Zitat des englischen Schriftstellers John Donne hat Bürgermeister Matthias Burth dem Ehrungsabend am Freitagabend im Aulendorfer Kursaal vorangestellt. Ein passender Satz, wie die folgenden Stunden zeigen sollten. Denn auch in Aulendorf wirken sehr viele Menschen in Vereinen ehrenamtlich mit, oder bringen sich anders in die Gesellschaft ein. Rund 100 von ihnen hat die Stadt mit speziellen Auszeichnungen gewürdigt.

Burth betonte die Bedeutung und Tradition des Ehrenamts in der Gesellschaft, erinnerte gleichwohl daran, dass diese Leistung sich nicht professionalisieren lasse. Denn sie würden aus Fähigkeiten entstehen, die sich nicht in eine Stellenprofil meißeln lasse: „Intuition, Mitgefühl, Wohltätigkeit“. Unter Applaus der knapp 200 Anwesenden, traten die Geehrten einzeln nach vorn, wo ihnen ihre Auszeichnung überreicht wurde. Nach der Ehrenordnung der Stadt wurden Aulendorfer geehrt, die sportlich in ihrem Verein erfolgreich sind und die viel Zeit und Energie aufwenden, um ihren Verein zu unterstützen.

Sportliche Leistung

Dass Aulendorf eine sportliche Stadt ist, wurde an dem Abend einmal mehr sichtbar; neben Keglern und Tischtennisspielern, kamen auch ganz andere Sportarten zu Ehren, seien es der Bahnradsport, das Turnen oder Schach. Letztere Disziplin dürfte auch mit den jüngsten Geehrten des Abends gestellt haben: der zehnjährige Marius Deuer, der in den Landeskader aufgenommen wurde, gab Bürgermeister Burth auf dessen Frage immerhin 10 bis 15 Züge, bis er ihn matt setzten würde.

Dass es im Vereinswesen Aulendorfer gibt, die sich schon länger einbringen, als viele im Saal alt waren, zeigte sich bei der Verleihung der Ehrennadel in Gold an Ehrenamtliche in Vereinsämtern. Etwa Anton Gnann, der sich seit 50 Jahren stark in der Kolpingsfamilie engagiert. Lange schon bringt sich auch Jürgen Jauch ein, seit 27 Jahren Abteilungsleiter beim SC Blönried, der, so Burth, „das Wort ’Nein’ nicht kennt“ – genauso wie Werner Köberle, der nicht nur dem Bürgermeister „Reiten – naja, mir beigebracht hat, dass ich nicht runter falle“, sondern auch seit 1983 in der Gruppenführung der Aulendorfer Blutreitergruppe aktiv ist. Mit Michael Osdoba wurde ein Kenner der Stadtgeschichte ausgezeichnet, der sich derzeit stark in der Neuausrichtung des Schlosses einbringt.

Darüber hinaus ehrte Burth zusammen mit DRK-Ortsvereins-Vorsitzendem Manfred Hügler auch Blutspender. „Mit ihren Bluspenden sind Sie zu Lebensrettern geworden“, lobte das Stadtoberhaupt und erinnerte daran, dass jeder einmal in die Lage geraten kann, sei es durch Krankheit oder Unfall, dass er auf das Blut eines anderen angewiesen ist. Auch Ehrungen von Feuerwehrangehörigen standen auf der Tagesordnung. Dass sie ein unverzichtbarer Bestandteil im Sicherheitskonzept der Stadt sei, habe sich in den vergangenen Monaten erneut gezeigt, sagte Burth und lobt die Feuerwehrangehörigen für ihr Wissen und ihren Mut. „Freie Wahlen sind das Herzstück unserer Demokratie“, leitete Burth die Ehrung der ehrenamtlichen Wahlhelfer ein. Menschen, die sich engagierten seien „das einzige Mittel gegen die lähmende Verdrossenheit, die sich breit macht“ – und die mache „aus Akteuren Statisten“. Kein Wunder, dass Burth in seinem Ausblick auf die Zukunft des Ehrenamts, seiner Hoffnung Ausdruck verlieh, dass junge Menschen „die Möglichkeiten, das gesellschaftliche Leben mitzugestalten, erkennen.“