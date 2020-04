Ehrenamtliche machen dem Bahnhofmissions-Leiter Mut

Ich erinnere mich genau an den Tag, als ich wir beschlossen, die Bahnhofsmissionen Aulendorf und Biberach ab Dienstag, 17. März, „bis auf Weiteres“ zu schließen. In dieser Corona-Krise ist für uns der Schutz der Ehrenamtlichen das oberste Ziel. Zudem gehören alle in den beiden Teams zu der „Risikogruppe“ der über 50-jährigen. Doch ohne Ehrenamtliche geht (fast) nichts in diesen beiden „kleinen“ Bahnhofsmissionen. So war die Entscheidung klar.

Dies war zunächst eine ganz rationale Entscheidung. Sie fiel umso leichter, als die Zahl der Reisenden stetig abnahm. Dass diese Entscheidung auch eine emotionale Seite hat, die sich durch die alltäglichen Einschränkungen noch verstärkt, wird Tag für Tag erfahrbarer.

Die Ehrenamtlichen vermissen ihre Bahnhofsmission, ihren Dienst, den Kontakt zu den Menschen, die Freude über geleistete Hilfe. In Gesprächen, Telefonaten und E-Mails bringen sie das zum Ausdruck.

Die Frage, wann und wie kann es in der Bahnhofsmission weiter gehen, beschäftigt sie und mich. Schließlich haben wir ja eine „Mission“, der wir uns verpflichtet wissen. Unsicherheit und Ungeduld vermischen sich und machen unruhig und gelähmt zugleich. Dazu kommt die Sorge um die finanzielle Seite. Werden wir auch nach dieser Krise, die unsere Wirtschaft und die ganze Gesellschaft beutelt, weiterhin genügend Unterstützung bekommen?

Was macht mir Mut in dieser Situation? Dass Ehrenamtliche schon zwei Wochen nach der Schließung ungeduldig werden, zeigt mir, dass wir etwas richtig machen. Wir haben zwei tolle Teams. Und unsere Arbeit an den Bahnhöfen ist echt wichtig. Das macht mich stolz auf „meine“ Ehrenamtlichen!

Seit Beginn der Krise arbeiten die Leitungen der Bahnhofsmissionen wie nie zuvor zusammen. Mit meinen Kollegen aus Ulm, Aalen und Stuttgart tausche ich mich oft aus und sammle Ideen, wie die Arbeit der Bahnhofsmissionen wieder anlaufen kann, wenn die Beschränkungen gelockert werden.

Schließlich stärkt mich die Erfahrung, dass es immer wieder weitergeht. Wir haben schon andere Krisen durchgestanden – Ölkrise, RAF, Kalter Krieg und Rüstungswettlauf und zuletzt die Finanz- und Wirtschaftskrise. Wir leben in einem privilegierten Land. Wir können schon heute für die Zeit nach der Krise planen. Mein Mitgefühl gilt da den Geflüchteten und anderen Armen weltweit, die das nicht können und nur versuchen, den Augenblick zu überleben.

Am meisten Mut machen mir aber meine Ehrenamtlichen. Sie sind alle älter als ich, die älteste 82 Jahre alt. Sie haben schon viel erlebt und durchlebt und bleiben dennoch zuversichtlich und engagiert in ihrem Dienst an den Menschen.

An Ostern feiern wir das Leben. Leben, das sich von Hindernissen nicht aufhalten lässt. Wir lassen uns nicht aufhalten, nicht von Corona, nicht von Furcht, nicht von Sorge, nicht von Langeweile.

Halten Sie durch!

Ulrich Köpfler, Leiter der Bahnhofsmission Aulendorf