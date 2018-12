Egli-Figuren erzählen Weihnachtsgeschichte

Seit rund 30 Jahren steht sie Jahr für Jahr in der evangelisch Thomaskirche in Aulendorf: die Weihnachtskrippe mit den Egli-Figuren. Diese biblischen Erzählfiguren kamen seinerzeit in Mode und fanden auch bei der damaligen Pfarrersfrau Gefallen, die dazu einen Kurs in der Schweiz besuchte.

Wieder zuhause in Aulendorf kam in der Bastelgruppe der Kirchengemeinde schnell die Idee auf, solche Krippenfiguren für die Aulendorfer Kirche zu fertigen, wie sich Hannelore Hildebrand erinnert, die damals selbst mit bastelte und über viele Jahre als Messnerin alljährlich die Krippe aufbaute. Heute haben diese Arbeit ihre Nachfolgerinnen übernommen. Karin Schmager etwa, die sich in diesem Jahr ganz besonders intensiv mit den Figuren befasst hat. Gemeinsam mit anderen hat sie sie gereinigt, die filigran gewebten Kleider gewaschen und ausgebessert. Auch die 20 Schäfchen waren in die Jahre gekommen und haben ein neues Fell bekommen.

In diesem Jahr zieht sich die Szenerie auf der linken Seite des Altarraums die drei Treppenstufe hinauf; auf braunem Tuch haben die Frauen Moos und Äste ausgelegt und am ersten Adventssonntag Hirten, Schafe, Maria und Joseph hineingesetzt. Über die Adventszeit und die Weihnachtstage verändert sich die Krippe immer wieder und erzählt dabei die biblische Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesus Christus nach. So vollständig wie fürs Pressefoto wird die Krippe dabei erst am Dreikönigstag, 6. Januar, sein. Dann werden als letztes die Figuren der Heiligen Drei Könige samt Kamel ihren Platz finden.