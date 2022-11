Edeka öffnet wieder und hat jetzt ein begehbares Kühlhaus

Der Edeka-Einkaufsmarkt in der Hasengärtlestraße in Aulendorf öffnet am Mittwoch, 30. November, wieder seine Türen. Etwas mehr als ein Jahr lang war er wegen umfangreicher Umbaumaßnahmen geschlossen gewesen (SZ berichtete).

Wie Inhaber Bernd Sigmund erläutert, wurde der Supermarkt während dieser Zeit komplett bis auf die Mauern zurückgebaut und danach neu aufgebaut. Dabei wurde er um mehr als ein Drittel vergrößert.

„Der Markt ist jetzt komplett modernisiert und bietet mehr Platz. So gibt es jetzt eine großzügige Bedienungstheke für Käse, Wurst und Fleisch mit eigenem Reifeschrank und eine Gastroabteilung mit warmen Gerichten. Die Kunden können sich auf ein einmaliges Einkaufserlebnis freuen“, ist sich Sigmund sicher.

Und auch beim Getränkemarkt hat sich etwas getan. Neben neuen Sortimenten gibt es dort jetzt einen zweiten Leergutautomaten und ein für Kunden begehbares Kühlhaus.

Frisches Sushi soll kommen

Und nicht nur die Verkaufsfläche, auch das Angebot wurde vergrößert. Auf insgesamt knapp 1900 Quadratmetern werden rund 35 000 Artikeln angeboten, darunter circa 2900 Bio-Produkte. „Viel Wert legen wir auch auf die Zusammenarbeit mit unseren rund 120 Lieferanten aus der Region“, betont der Kaufmann.

Auch energetisch sei der Markt auf den neuesten Stand gebracht worden und zwar mit LED-Beleuchtung, einer neuen CO2-Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung, Kühlregalen mit Glastüren sowie einem Energiemonitoring-System.

Etwa 65 Mitarbeiter sind in dem Lebensmittelmarkt beschäftigt. Parken können die Kunden auf den rund 100 Parkplätzen vor dem umgebauten Edeka.

Und noch etwas Neues ist in Planung: Frisch zubereitetes Sushi soll es in dem Aulendorfer Markt geben. Das Angebot soll im Laufe des nächsten Jahres kommen.