Eckhex ziert den Aulendorfer Narrenbecher

Die Idee, einen Narrenbecher zu gestalten, schwirrte schon länger im Kopf des Aulendorfers Wolfgang Unger, Inhaber der Werkstatt Kunterbunt, umher. Dass dahinter mehr steckt, als „nur“ einen Aulendorfer Narrenbecher auf den Markt zu bringen, hat die „Schwäbische Zeitung“ bei einem Gespräch mit den beiden Initiatoren erfahren.

Begonnen hat alles mit den Zeichnungen von Roland Mayer. Dieser war schon immer fasziniert vom Ernst des „Narrensamens“, sprich den Kindern, die bei einem Umzug der Narrenzunft mitspringen oder kostümiert am Straßenrand zuschauen. Für diese Kinder zeichnete er die Originalmasken der Aulendorfer Narrenzunft „in kindgerechter, niedlich, netter Form“, wie er erläutert. Ganz wichtig war ihm dabei, dass der Wiedererkennungswert zu den Aulendorfer Originalmasken erhalten bleibt. Die Narrenzunft wurde darauf aufmerksam und gestaltete im Jahr 2018 mit diesen Illustrationen ein Heft, in dem Grundschülern die Aulendorfer Fasnet in Wort und Bild nahe gebracht wird (Die SZ berichtete). Im Februar 2019 wurde dieses Heft in vereinfachter Form zudem für Kindergartenkinder aufgelegt. Auch der diesjährige Fasnets-Pin der Narrenzunft zeigt die Zeichnung der fünf Aulendorfer Originalmasken Eckhex, Schnörkele, Fetzle, Tschore und Rätsch.

Seit vergangener Woche ziert nun die kindgerechte, farbige Illustration einer Eckhexe von Roland Mayer gleich zweimal den ersten Aulendorfer Fasnets-Narrenbecher aus Emaille. Zwischen den beiden Hexenillustrationen steht der Schriftzug „I be a Auladorfer“. Unger erklärt, dass dies nicht nur auf das bekannte Lied aus der Feder von Qualmi verweist, sondern schlichtweg das Gemeinschaftsgefühl vieler Aulendorfer beschreibt. Genau darum geht es auch beim alljährlichen Projekt „Aulendorfer für Aulendorf“ bei welchem seit 14 Jahren bedürftige Aulendorfer Bürger unterstützt werden. Deshalb wird von jedem verkauften Narrenbecher 1 Euro an das Gemeinschaftsprojekt des Handels- und Gewerbevereines und der katholischen Kirchengemeinde St. Martin gespendet.

Damit sei sein Fasnetsangebot, das neben selbst gefertigten Kerzen in den traditionellen Aulendorfer Narrenfarben auch handgenähte Wimpel und weitere liebevoll gefertigte Dekoartikel (alles aus heimischer Produktion von Lieferanten rund um Aulendorf) umfasst, endlich richtig „rund“, freut sich Unger. Dass die Emaille-Becher von einem deutschen Hersteller stammen und lebensmittelecht sind, war ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Beschaffung. Die Erstauflage umfasst 100 Tassen, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass es im nächsten Jahr einen weiteren Becher mit einer anderen Narrenfigur geben wird. „Das kommt natürlich auf die Nachfrage an“, sagt der Aulendorfer. Zum Herstellungsprozess weiß er, dass der weiße Becher mit schwarzem Rand mit dem digitalen Druck versehen und danach ein zweites Mal gebrannt wird.

Eine Rückfrage der SZ bei der Narrenzunft Aulendorf ergab, dass die Aktion an sich begrüßt wird, allerdings mit der Einschränkung, dass Narren im Originalhäs Becher nicht sichtbar bei sich tragen dürfen.