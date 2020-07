Earls erster Auftritt nach der Corona-Zwangspause

Es ist sein erster öffentliche Auftritt seit dem 12. März dieses Jahres, fast 4 Monate danach freut sich Daniel „Earl“ Unger die Coronapause beenden zu können. Mit einer Soforthilfe von 3700 Euro des Landes Baden-Württemberg konnte er sich über die ersten Unsicherheiten der Zwangspause helfen, aber jetzt muss es wieder los gehen mit Auftritten und Einnahmen. Im April 2015 hatte er den Sprung nach fast 10-jähriger Tätigkeit bei der Stadt Aulendorf in die Selbstständigkeit gewagt und seitdem gab es jedes Jahr „eine Steigerung“, so Earl, bis zum „Berufsverbot“, wie es Oliver Jöchle vom Irreal bezeichnete. Schon vor Wochen hatte sich sein Bruder Daniel Jöchle so geäußert, dass nach Wiederöffnung des Lokals am ehesten eine Außenveranstaltung mit „Earl“ denkbar wäre. Und so kam es auch.

Das Wetter spielte mit und die Terrasse war mit 40 Zuschauern bis 22 Uhr voll unter den Bedingungen, wie mit der Corona-Abstandsregelung Tische zu stellen sind, eben möglich. Auch andere Regeln galt es zu beachten: nicht tanzen, nicht mitsingen, soweit wie möglich auf dem zugewiesenen Platz sitzen bleiben.

Earl mit einem breiten Reportoire von Blues und Rock`n`Roll der 60er und 70er Jahre hatte in der Lockdown-Zeit an neuen, eigenen Songs gebastelt und schon fast eine neue CD am Start. Zum Beginn spielte er aber Songs von Cleedence Clearwater Revival wie „Lookin` out my back door“.

Ben Kretschmar aus Leipzig fand es gut, „wenn ein ehemaliger Beamter so einen Schritt wagt“, als Musiker, sein Geld zu verdienen. Und sein Nachbar Uli Epple hofft, „dass er noch mehr seine eigenen Songs spielt.“ Earl macht ihm den Gefallen und spielte „ Barrikaden“, ein neues Lied, das er in der Coronapause geschrieben hat. Nach einem flotten Blues von CCR „Rollin on the river“ spielte er Gitarre und Mundharmonika im Wechsel „The bad luck“, ein „sehr geiler Song“, wie Stefan Frick bemerkt. Inzwischen hatten sich vor der Terrasse noch eine zweite Reihe von Zuschauerinnen versammelt. „Hört auf“ war ein weiterer eigener Song mit der Zeile „sich dagegen zu wehren ist besser als sich sprachlos zu beschweren“. Viel Beifall gab es auch für „Tears in my eyes“, ein Lied, das er schon 2003 geschrieben hat.

Stephan Kienhöfer, ein älterer Zuschauer aus dem bunt gemischten Publikum fand es wegen Corona gut, dass der Auftritt draußen stattfand und verließ etwas später, wie andere auch, um 22 Uhr das Lokal. Earl verarbeitet in seinen eigenen Songs sein Leben. Er ist „lieber Musiker als Amokläufer“, sagt er , und spielt „Himmel, Arsch und Wolkenbruch“, eines seiner schwäbischen Stücke. Neue Songs wie „Papierflieger-Botschaft“ oder „Liebe auf dem 4. Akkord“ wechseln sich ab mit Klassikern, die jeder kennt, wie „Whisky in the jar“, ein irisches Volkslied. Zu späterer Stunde wechselte Earl in das Innere des Pubs und immer noch wurde gespendet, denn der Eintritt war frei.

„Es hat mir riesig Spaß gemacht und ich bin mega happy“, sagt Earl nach dem Auftritt, den er nach Mitternacht noch um eine weiter Stunde verlängert hat und bedankt sich bei allen, die ihm diesen Auftritt ermöglichten. Sein Lied „Ich glaube kaum, dass ich eine Rente krieg“, bezeichnet treffend seine eigene Situation und mit „Room to move“ von John Mayall ein Stück das er in eigener Interpretation gefühlt zehn Minuten lang perfekt mit Akkustik-Gitarre, Mundharmonika (Bluesharp), Fuß-Tambourine & Stompbox spielt, und dafür Beifallsstürme erntet, zeigt sein ganzes musikalisches Können. Mit „I wanna have fun“ und der Zugabe „Bleibet do, kommet guat hoim“ beschließt er den Auftritt.