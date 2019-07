Duell der Ortschaften mündet in gemeinsame Feier

Das Fußballduell der Ortschaften Blönried und Münchenreute am Samstag hat die Mannschaft aus Blönried mit 5 zu 1 für sich entschieden, aber auf den Sieg kam es nicht an an diesem Tag. Maßgeblich war das Gemeinschaftsgefühl der ehemaligen Gemeinde Blönried, die den Dorfkick zu einem gelungenen Fest gemacht hat. Darüber seien sich alle sich alle einig gewesen – Blönrieder, Münchenreuter, Spieler wie Zuschauer, darunter auch zahlreiche Besucher aus Steinenbach, wie ein Vertreter der Ortschaft Blönried mitteilt.

An dem freundschaftlichen Fußballspiel im Achtalstadion in Blönried nahmen aktive wie nicht-aktive Spieler teil. Die Bühne war voll mit Zuschauern. Das vergangene Aufeinandertreffen der Ortsteile 1993 hatten die Blönrieder verloren. Entsprechen groß war die Freude über den Sieg, heißt es weiter.

Pünktlich um 16 Uhr liefen die Mannschaften, angeführt vom Schiedsrichtergespann, Dieter Wiese, Patrick und Marcel Gentner aus Aulendorf, im Stadion ein. Nachdem die Spieler der einzelnen Mannschaften, Münchenreute spielte in roten Trikots, gesponsert von der Firma Holzhandel Michel Halder, Blönried in Grünen, gesponsert von der Firma Heydt, vorgestellt wurden, pfiff der Schiedsrichter mit den zwei Spielführern, Christof Arnegger (Münchenreute) und Karl Bösch (Blönried), nach der Seitenwahl gegen 16.20 Uhr das Spiel an.

Es entwickelte sich in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit ein munteres Spiel in der keine Mannschaft die zahlreichen Chancen nutzen konnte, wobei Münchenreute bei einem Innenpfostentreffer Pech hatte. In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit wurde Blönried stärker und sie gingen, unter dem großen Jubel der Fans, durch Tore von Johannes Ailinger, Christoph Metzler und einem Doppelpack von Michael Heydt mit 4 zu 0 in Führung, was zugleich auch den Halbzeitstand bedeutete.

Mitte der zweiten Halbzeit konnte der Münchenreuter Stefan Stolz den Ehrentreffer für seine Mannschaft erzielen. Im Anschluss schwächten sich die Blönrieder durch zwei Zeitstrafen (Bernd Ailinger, Zeitspiel; Martin Bücheler, grobes Foul) selbst, doch die Münchenreuter konnten die zahlenmäßige Überlegenheit auf dem Feld nicht nutzen. Als alle schon mit einem 4 zu 1 Endstand gerechnet hatten, erzielte Thomas Heydt in der 6. Minute der Nachspielzeit das 5 zu 1.

Im Anschluss an das Spiel wurde den Blönriedern der, extra von dem Münchenreuter Harald Halder angefertigte, Siegerpokal verliehen und die Mannschaften, Sieger und Besiegte, Spieler wie Fans, feierten gemeinsam bis tief in die Nacht am Feuerwehrgerätehaus.