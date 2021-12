Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Projekts „Achtung“, welches Radikalisierung in einem frühen Stadium verhindern möchte, durften die Schüler*innen der Klassen 9 am Impulsvortrag „Du bist gefragt“ von der Stiftung Weltethos teilnehmen. Der Referent Herr Ruisz präsentierte den Jugendlichen aktuelle Bilder und Videos und forderte sie auf, ihre eigenen Ansichten frei einzubringen. So diskutierten die Schüler*innen, was der Unterschied zwischen einer Anti-Kriegsdemonstration und einer Friedensdemonstration ist. Auch überlegten sie sich, woher Vorurteile gegenüber anderen Leuten kommen und wie man sich gegenseitig als Menschen wahrnehmen kann. Zudem wurden unter anderem die Themen Radikalisierung, Kriminalität, Doping und Rollenklischees angesprochen.

Dem Referenten war es wichtig, dass die Jugendlichen auch Mitschüler*innen mit anderen Positionen zuhören, mit ihnen ins Gespräch kommen, die Hintergründe ihrer Meinungen verstehen und deren Ansichten aushalten können. Ziel war es, durch diese Vorgehensweise die Begegnungs- und Demokratiekompetenzen zu stärken und ein friedliches und konstruktives Miteinander zu fördern. Am Schluss des Vortrags wollte Herr Ruisz wissen, welche gemeinsamen Werte für ein gutes Miteinander wichtig sind. Die Neuntklässler nannten hier unter anderem Empathiefähigkeit, Gerechtigkeit und Toleranz.