„Du bist ein wertvoller Mensch“

Seit zehn Jahren besucht Coach und Trainer Andi Salzer das Studienkolleg St. Johann Blönried. Mit den Achtklässlern führte er in der zweiten Februarwoche einen Präventions-Workshop durch, um auf die Gefahren beim Konsum von Rauschmitteln hinzuweisen. Dabei geht es Salzer nicht in erster Linie um Zahlen und Fakten – obwohl auch diese an dem Vormittag mit den Schülerinnen und Schülern thematisiert wurden. Seine Suchtprävention setzte da ein, wo auch die Sucht beginnen kann: Gefühle wie Zweifel, Unsicherheit, Angst vor dem Ausgeschlossensein, Wertlosigkeit, Traurigkeit und fehlende Ziele im Leben. Dass jeder die Kraft in sich hat, dem etwas entgegenzusetzen, ist der Ansatz der Prävention. „Du bist wertvoll!“ lächelte Salzer die Jugendlichen an. „Was macht dich stark?“ lautete Salzers zentrale Frage. Dabei schwenkte er einen Kanister: „Wie fülle ich meinen Lebenstank?“ – Das Fazit: Definitiv nicht die Wodkaflasche, sondern Gemeinschaft, sich helfen, einen Lebenstraum verfolgen, Kreativität, Sport und Bewegung, draußen sein … all das erfüllt uns und macht stark gegen die falschen Versprechungen von Wodka & Co.