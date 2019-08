DRK startet unter neuer Leitung ins Schlossfest

300 Einsätze für Helfer-vor-Ort

Der DRK-Ortsverein Aulendorf hat rund 35 Mitglieder, 15 davon in der aktiven Bereitschaft. Die Ehrenamtlichen übernehmen beispielsweise Sanitätsdienste, organisieren Blutspendetermine und engagieren sich in der Helfer-vor-Ort-Gruppe und in der Schnellen-Einsatz-Gruppe (SEG). 300-mal sind die ehrenamtlichen Helfer-vor-Ort 2018 zu Einsätzen, um die Zeit bis zum Eintreffen des hauptamtlichen Rettungsdiensts zu überbrücken, etwa wenn die Tageswache des Rettungsdiensts in Aulendorf um 19 Uhr schließt, oder der Aulendorfer Rettungsdienst bereits im Einsatz ist. Die Helfer-vor-Ort sind ein freiwilliges Angebot des DRK-Vereins. Als SEG unterstützt das DRK etwa bei Unfällen oder Bränden, stellt etwas die Versorgung der Feuerwehr sicher oder bleibt vor Ort, wenn der normale Rettungsdienst wieder los muss. Im Vereinsgebäude samt Garagen des DRK Aulendorfs stehen ein vereinseigener Anhänger mit technischem Gerät, ein Krankentransportwagen und ein Gerätewagen Technik sowie als Landeseigentum ein Gerätewagen Sanität und ein ein Mannschaftstransportwagen – denn Aulendorf gehört mit einigen anderen Ortsvereinen zur zweiten Einsatzeinheit für den Katastrophenschutz im Kreis Ravensburg. Im Jugendrotkreuz in Aulendorf machen derzeit 18 Kinder und Jugendliche mit. (pau)