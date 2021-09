DRK Aulendorf bringt Hilfsgüter ins Ahrtal

Der DRK-Ortsverein Aulendorf hat Hilfsgüter, die bei einer Sonderspendenaktion gesammelt wurden, in das von der Flutkatastrophe betroffene Ahrtal gebracht. Wie berichtet, hatte das DRK bei der Spendenaktion Anfang September nicht nur Geld gesammelt, sondern auch Geräte wie Heizstrahler, Bautrockner und Dampfstrahler. Die Initiative zu der Aktion ging von Manfred Hügler vom DRK Aulendorf aus.

Zusammen mit Rudi Pest, Dieter Deiber und Elmar Steinbach vom DRK Ortsverein Bad Waldsee fuhr Hügler nun etwa zwei Wochen nach der Spendenaktion ins obere Ahrtal. Das berichtet das DRK Aulendorf in einer Meldung. Start des Transports war in Bad Waldsee, da der Lastwagen vom Bevölkerungsschutz des DRK Kreisverband Ravensburg dort stationiert ist.

Hilfsgüter werden in einer großen Lagerhalle sortiert und ausgegeben

Die vier DRK-Ehrenamtlichen erreichten dann Ahrbrück im oberen Ahrtal. Dort wurden sie von ehrenamtlichen Helfern am Versorgungszentrum Logistik begrüßt. Bei einer Führung erfuhren die Helfer aus Oberschwaben, was mit den Hilfsgütern passiert. Die Güter werden in einer großen Lagerhalle sortiert und nach Artikelgruppen eingeräumt. Von der Flut betroffene Bürger erhalten eine amtliche Bescheinigung, die sie berechtigt, dort nach benötigten Materialien zu schauen und diese, sofern vorhanden, mitzunehmen. Die Abgabe von Kleingeräten, Haushaltsgeräten und Ähnlichem wird erfasst. Großgeräte wie Hochdruckreiniger, Bautrockner, Heizstrahler werden hingegen nur verliehen.

„Wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig“

„Beim Entladen des LKWs kamen die Helfer des Logistikzentrums aus dem Staunen nicht mehr raus. So viele dringendst benötigte Gerätschaften entlockten dem Verantwortlichen ,das ist wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig’“, berichtet das DRK Aulendorf. Schon während des Entladens hätten mehrere Geräte an Menschen weitergegeben werden können, die seit Längerem darauf gewartet haben. Möglich sei das gewesen, weil die Hilfsbedürftigen auf einer Art Warteliste geführt werden.

Die drei Helfer vom DRK Bad Waldsee fuhren weiter ins obere Ahrtal, wo sie sich ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung acht Wochen nach der Flutkatastrophe machten. Für Manfred Hügler stehe nach der Fahrt fest, den Menschen im Ahrtal weiterhin helfen zu wollen, heißt es im Bericht. Er danke den DRK-Kameraden, die ihn begleiteten, und allen Spendern und Unterstützern der Aktion. Sachspenden wie Reiniger und Trockner nimmt der DRK-Ortsverein Aulendorf auch weiterhin gerne an.