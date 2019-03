Drei Tage Schwabensause

Drei Tage lang, beginnend am kommende Donnerstag, lebt in Aulendorf der schwäbische Dialekt auf komische Art hoch. Dann nämlich finden die ersten kabarettistischen Mundarttage in der Schlossbrauerei in Aulendorf statt. Das Konzept dieser „Schwabensause“ hat sich eine Künstleragentur aus Balingen ausgedacht.

„Die Idee ist eigentlich schon sechs Jahre alt“, sagt Marc Michl von der Agentur Siedepunkt. Damals legte er erstmals die Schwabensause in Albstadt auf. Mittlerweile geht sie dort ins sechste Jahr. Auf Aulendorf ist der Agent aufmerksam geworden, weil Künstler, die er unter Vertrag hat, dort schon aufgetreten sind. „An dieser Bühne in der Schlossbrauerei hat mich die Kleinkunst-Atmosphäre fasziniert, weil alles irgendwie eng ist – das ist etwas anderes als in einer Stadthalle, es ist hautnah.“

Hautnah werden die Besucher von Donnerstag bis Samstag dann auch drei ganz unterschiedliche Mundart-Künstler erleben können. Den Auftakt bestreiten am Donnerstagabend das Kabarettisten-Duo Kächeles (bereits ausverkauft), am Freitag und Samstag folgen Kabarettist Leibssle und Poetry-Slamer Wolfgang Heyer.

„Wir versuchen, ein buntes Programm zu machen – aber eben alles auf schwäbisch“, erklärt Michl zur Auswahl der drei Künstler, die er alle mit seiner auf schwäbische Künstler spezialisierten Agentur vertritt. „Selbstverständlich können Besucher sich alle drei anschauen, aber alle drei treten mit Einzelprogrammen auf, die hängen also nicht miteinander zusammen. Außerdem hat auch jeder einen eigenen Humor.“ Soll heißen: wer die Kächeles mag, mag noch lange nicht den Leibssle und umgekehrt. Über Humor lässt sich bekanntlich vortrefflich streiten.

Die Kächeles, das sind eigentlich Ute Landenberger und Michael Willkommen. Beide gegen Ende 50 und laut Michl mit einem Humor, der eher gerade vorne durch statt hintenherum geht. Als Paar „Die Kächeles“ bringen sie überspitzt Themen einer Partnerschaft auf die Bühne: Einkaufen, im Baumarkt, im Bus, im Urlaub; „der Irrgarten einer schwäbischen Ehe“ eben.

Leibssle hingegen ist eine Figur, die nicht ohne ihren Hut auskommt. Eckhard Grauer hat sein 20-jähriges Bühnenjubiläum bereits gehabt und gibt laut Michl als Leibssle einen kernig-bodenständigen Grantler. „Der geht mit dem Witz nicht direkt durch die Tür, sondern klopft an, um dann hintenherum fertig zu erzählen“, beschreibt der Agent. In Aulendorf ist Leibssle mit reinem Kabarett zu sehen, der 57-Jährige tritt andernorts aber auch mit Schwabenrock-Band auf.

Mit Poetry-Slamer Wolfgang Heyer kommt noch ein etwas anderes Genre auf die Bühne. „Er macht kein klassisches Kabarett, aber er präsentiert das Schwäbische im Poetry Slam“, sagt Michl und findet: das passt seht gut. „Es geht um eine schwäbische Kulturreihe und der schwäbische Dialekt wird eben in unterschiedlichen Versionen aufgeführt.“ Heyer wirft mit hohem Sprachtempo einen Blick auf Alltagserlebnisse und lebt zwischen schwäbischen Eigenschaften und Sprachbesonderheiten einen kreativen Wortwitz aus.

Heyer sei eher der „Newcomer, das junge Gesicht“, in der Reihe. Tatsächlich ist er mit 35 Jahren der jüngste Künstler der ersten Aulendorfer Mundarttage. Auch innerhalb der schwäbischen Kabarett- und Mundart-Szene ein frischer Wind. „Die Künstler werden nicht jünger und es kommen nicht so viele nach“, sagt Michl mit Blick auf den Nachwuchs der Szene. Vor 15 Jahren sei das noch anders gewesen.

Kaum geändert habe sich in den vergangenen Jahren das Interesse am schwäbischen Dialekt. „Seit ich das mache, finde ich es gleichbleibend stark. Die Nachfrage ist kontinuierlich da“, sagt Michl, der seit 2012 als Künstleragent tätig ist. Ein Abflauen dieses Trends sei nicht in Sicht, die Künstler seiner Agentur sind für die Schwabensause-Termine bis 2021 gebucht – und auch die zweiten Aulendorfer Mundarttage 2020 sind bereits geplant. „Der Heimatgedanke und der Dialekt werden immer wieder thematisiert. Das sieht man derzeit auch beim Essen: zurück zum Regionalen. Und Essen und Sprache sind beides Teile der Kultur.“