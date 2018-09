Dorfstadl ist Thema im Umweltausschuss

Nach dem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Bad Saulgau am Sonntagmittag sind zwei Männer mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Darüber hinaus rettete die Feuerwehr drei weitere Menschen, die sich im Haus aufhielten.

Gegen 12 Uhr sei die Bad Saulgauer Feuerwehr zu einem Brand an Hauptstraße alarmiert worden, berichtete Kommandant Karl-Heinz Dumbeck der „Schwäbischen Zeitung“ am frühen Nachmittag.