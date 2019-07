Dorfstadl, Brücke und Radweg: Gemeinderat tagt am Montag

Die Bahnbrücke Rugetsweiler, das Dorfstadl Zollenreute, der Radweg Tannhausen-Haslach – das sind drei der Themen, mit denen sich der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 22. Juli, ab 19 Uhr im Ratssaal befassen wird. Auf der Tagesordnung steht zunächst auch eine Einwohnerfragestunde.

Bei der Bahnbrücke Rugetsweiler wird es darum gehen, festzulegen, wie der Verkehr dort künftig über die neue Brücke fahren darf, aber auch um die Bepflanzung sowie Beleuchtung. Für das Dorfstadl Zollenreute wird es ernst: neben der Vorstellung der

Ausführungsplanung steht die Freigabe zur Ausschreibung an. Ein Grundsatzbeschluss müssen die Räte in Sachen Radweg Tannhausen nach Haslach fällen. Zudem befasst der Rat sich mit der Anzahl der Gruppen für den neuen Kindergarten. Gehen wird es auch darum, ob Aulendorf künftig als Wohnungsbauschwerpunkt in den Regionalplan aufgenommen werden soll. Anstehend sind darüber hinaus die Vergabe von Bauleistungen zur Erschließung der Bauplätze Heinestraße/Laurenbühl und zur Starkregenschutzmaßnahme Bühlstraße. Auch mit der Haushaltskasse befassen sich die Räte: Feststellung der Jahresrechnung 2018 sowie ein Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2019. Gehen wird es auch um eine mögliche Umsetzung der Ortsschilderinitiative des Heilbänderverbandes Baden-Württemberg in Aulendorf sowie einer Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Stadtwerke.