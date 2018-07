Dorfstadel wird nochmal teurer

Weil in Sachen Lärmschutz nachgebessert werden muss, wird der Dorfstadel in Zollenreute teurer. Mittlerweile wird mit Gesamtkosten von 628 000 Euro für das neue Dorfgemeinschaftshaus samt Backhaus gerechnet. Damit muss auch die Stadt tiefer in die Tasche greifen. Denn obwohl sie weiter auf eine EU-Förderung aus dem Leader-Programm hofft, beziffert sie ihren Eigenanteil auf mittlerweile knapp 417 000 Euro. Reichlich unkommentiert hat der Gemeinderat die neue Kostenlage in seiner jüngsten Sitzung durchgewunken. Dabei ist es nicht die erste Kostensteigerung, die das Dorfstadel erlebt.

Kosten seit 2016 gestiegen

Als der Gemeinderat im Dezember 2016 grünes Licht für das Projekt gab, ging er von 190 000 Euro aus, die die Stadt für den Neubau selbst würde in die Hand nehmen müssen. Es kam anders. Der erste Leader-Antrag scheiterte. Eine neue und teurere Konzeption lag ein knappes Jahr später vor – seither gehört zum Dorfstadel-Projekt auch ein Backhaus. Die Stadt hoffte, damit bessere Chancen auf eine Leader-Förderung zu haben. Damit standen von der Stadt zu tragende Kosten von 272 000 Euro im Raum. Der Gemeinderat stellte sich hinter das Konzept; Aulendorfs größter und wachsender Teilort benötigt den Stadel für ein reges Dorf- und Vereinsleben, war man sich einig.

Unvorhergesehen nochmals teurer wurde es dann allerdings, als sich herausstellte, dass der Leader-Zuschuss nur als 40-prozentige statt als 60-prozentige Förderung in Aussicht gestellt wurde. Die Kostenverteilung sah damit so aus: 191 000 Euro Leader-Förderung, der Eigenanteil der Stadt erhöht sich auf 357 000 Euro. Der Gemeinderat nahm es zerknirscht zur Kenntnis.

Höhere Förderung möglich

Auch am Montagabend votierte der Rat einstimmig für das Projekt, auch in dem Wissen um die weitere Kostensteigerung. Er beauftragte die Verwaltung, die in Aussicht gestellte Leader-Förderung beim Regierungspräsidium zu beantragen. Die Stadt geht davon aus, dass die Mehrkosten wegen des nun nötigen Lärmschutzes berücksichtigt werden, und der Stadt ein Zuschuss von 211 000 Euro gewährt wird. Ob sie sie aber tatsächlich bekommt, und es damit beim städtischen Anteil von 417 000 Euro bleibt, ist offen. Der Leader-Steuerungskreis hat über eine Erhöhung des Förderrahmens noch nicht entschieden.

Nachträgliche Erhöhungen der Leader-Förderung seien zwar „möglich, aber nicht gewollt“, erklärt Florentien Waldmann von der Leader-Geschäftsstelle auf Nachfrage. Aulendorf hatte die Kosten ohne die Lärmschutzmaßnahmen eingereicht, da sich erst später das Landratsamt einschaltete und ein Lärmgutachten forderte. Dessen Ergebnis brachte nun die neuerlichen Mehrkosten mit sich. Der Steuerungskreis wird abwägen, ob die Mehrkosten hätten vermieden werden können und ob das Konzept auch ohne Lärmschutzmaßnahmen umsetzbar wäre.