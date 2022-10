Dorfgemeinschaft Tannhausen – gemeinsam viel geschafft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ideenwettbewerb „gemeinsam:schaffen“ ging in Sindelfingen mit einer Abschlussveranstaltung zu Ende. Zwei Jahre lang wuchsen Engagierte in Baden-Württemberg über sich hinaus. Die Dorfgemeinschaft Tannhausen gehörte mit „gemeinsam gut versorgt“ zu denen, die das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz mit ihrer Idee – einem Automaten für die Grundversorgung kombiniert mit der Möglichkeit zur netten Begegnungen und Ideen fürs Herz – überzeugen konnte. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ informierten Vorstand und Vereinsmitglieder über das Projekt und über das Dorf.

Als der Wettbewerb vor zwei Jahren begann, wurden 141 Projekte eingereicht. 45 erhielten eine Förderung. Die Marktstände zeigten, wie vielfältig die Ideen waren: Es wurden Dorfcafés eingerichtet, eine Ballschule für Kinder mit und ohne Behinderung ins Leben gerufen, eine Rehkitzrettung gegründet – oder eben in Tannhausen eine Hütte mit Versorgungsautomaten gebaut. Am Stand der Dorfgemeinschaft Tannhausen erklärten Ortsvorsteherin und Vereinsmitglied Margit Zinser-Auer, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Tannhausen, Franz Thurn, und das Vereinsmitglied Annabel Munding Engagierten aus anderen Projekten, wie sich „gemeinsam gut versorgt“ in den zwei Jahren entwickelt hat. Dabei half ein Fotomemory, das dazu einlud, über Stationen des Projekts, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der OWB Oberschwäbische Werkstätten gGmbH oder dem „Netzwerk INIOS – Inklusion in Oberschwaben“, zu sprechen. Auf einer Leinwand wurden Beiträge aus dem Malwettbewerb ausgestellt, der die Bestückung des Automaten zum Thema hatte. Gäste aus der Kommunalpolitik informierten sich auch über andere Aktivitäten in Dorf, von denen viele in Zeiten coronabedingter Einschränkungen stattfanden. Die Standbetreuer führten Gespräche über die virtuelle Maiandacht, die Schnitzeljagd und die Kürbisgeisteraktion. Die Bewohner von Tannhausen trugen ihren persönlichen Teil zur Veranstaltung bei: Sie bemalten bunten Steine als kleine Geschenke für die Besucher und erweckten damit große Aufmerksamkeit. Vom Kindergartenkind bis zur Ortschaftsrat hatten die Tannhauser gemalt, um den Besuchern einen Gruß zu schicken. Danke an alle, die die Dorfgemeinschaft Tannhausen unterstützen – beim Steine malen, Hütte bauen, beim Betrieb des Automaten – oder mit ihrem Einkauf in der Dorfmitte.