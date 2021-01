Dokumente und Geld aus Auto gestohlen

Eine Mappe mit diversen Fahrzeugunterlagen sowie einen geringen Geldbetrag in Münzen hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 15 Uhr, aus einem auf den P&R-Parkplätzen in der Aulendorfer Poststraße abgestellten Auto gestohlen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, stellte die 57-jährige Besitzerin bei der Rückkehr zu ihrem abgeschlossenen Auto fest, dass die Scheibe der Beifahrertüre geöffnet war. Wie sich der Täter Zugang zum Fahrzeuginneren verschafft hat, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Beamten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07584/92170 mit dem Polizeiposten Altshausen in Verbindung zu setzen.