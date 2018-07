DLRG rutscht in zwölf Stunden 4999 Mal

Es ist Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr in der Schwabentherme Aulendorf; im Bereich der großen Rutsche herrscht zu dieser Zeit ungewohnt betriebsames Gewusel. Um das Sportbecken herum sind die Liegen mit Isomatten und Schlafsäcken belegt. Mancher Benutzer streckt und reckt sich oder packt gerade seine Schlafutensilien zusammen. Die am Vorabend gestartete 12-stündige Rutschaktion der DLRG-Ortsgruppe Obere Schussen auf der großen Wasserrutsche neigt sich dem Ende zu.

Dabei ging es weder um einen Eintrag ins Guinessbuch noch um die deutsche Meisterschaft im Schnellrutschen oder einen anderen Rekord. „Die Aktion ist eine Belohnung für die „Wachgänger“, also die DLRG‘ler, die vor allem im Winterhalbjahr in der Therme die Badeaufsicht unterstützen“, erklärt Konrad Nafz, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Obere Schussen und freut sich über das Entgegenkommen des Therme-Besitzers Kurt Harsch, „der dies erst ermöglicht hat.“ Für eine Nacht gehörte die Therme einzig dem DLRG. „Das war vor allem für die jüngeren Teilnehmer äußerst spannend, erst mal so lange aufzubleiben, zumal in der Therme und auch noch ohne die Eltern“, weiß einer der Helfer.

Begonnen hat die 12-stündige Rutschparty mit insgesamt 52 Teilnehmern im Alter von fünf bis 25 Jahren und 34 Helfern am Vorabend mit einem Nudelessen. Danach haben alle Teilnehmer ihre Liege für die vorgeschriebenen Ruhe- und Schlafpausen hergerichtet. „Wir haben strikt darauf geachtet, dass vor allem die Jüngeren die Ruhezeiten einhalten“, bekräftigt Christof Straub, stellvertretender Vorsitzender der Ortsgruppe. Darüber hinaus schauten die Helfer auch, dass die Teilnehmer die Nacht über genügend essen und trinken. Hierfür war ein acht Meter langes Buffet mit Fingerfood, von den Eltern gespendet, aufgebaut.

40 Treppenstufen hoch, vorbei am Computermesssystem, dann 70 Meter Kurvenfahrt hinunter ins Wasser, raus aus dem Becken und wieder nach oben. Warten bis die Ampel auf Grün steht und dann alles wieder von vorne: Ganz schön anstrengend und auf Dauer auch eintönig, könnte man als Außenstehender vermuten. Darüber denken die Teilnehmer völlig anders. Etwa die achtjährige Laura, die inständig hofft, dass „sie oft genug gerutscht ist und einen guten Platz gemacht hat.“ Es habe total viel Spaß gemacht, erklärt sie fröhlich und man sieht ihr tatsächlich absolut keinen Schlafmangel an. „Auch wenn es natürlich eine Siegerehrung mit Urkunden gibt, liegt unser Hauptaugenmerk auf dem Spaßfaktor“, so der Vorsitzende Nafz, „nicht der Leistungsgedanke, sondern Freude, das Gemeinschaftsgefühl und Sozialkompetenz stehen im Vordergrund, dann kommt die Sicherheit im Wasser von selbst“.

Dass es den einen oder anderen blauen Fleck oder auch eine durchgerutschte Badehose gab, tat der Aktion keinen Abbruch. Und auch die hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die vor allem den Helfern zu schaffen machte, war angesichts der glücklichen Gesichter bei der Siegerehrung vergessen. Sieger wurde Maurice Maier mit 296 Rutschgängen und 20 720 Metern Gesamtlänge, 2072 Höhenmetern und 11 840 Stufen. Insgesamt erarbeiteten die DLRG‘ler: 4999 Rutschvorgänge mit einer Rutschlänge von 349 930 Metern, 34 993 Höhenmetern und 199 960 Treppenstufen.