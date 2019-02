Digitale Umfrage-App Minnit vorgestellt

Digitalisierung am Schulzentrum

Am Schulzentrum in Aulendorf – mit kleinem Gymnasium und der Schule am Schlosspark als Werkreal- und Realschule – hat man das Thema Digitalisierung schon länger auf dem Schirm. Auch deshalb wurde Aulendorf als Ort für die Vorstellung des Umfragetool Minnit ausgewählt. „Ich kenne keine Schule, die Digitalisierung so gut umgesetzt hat wie Aulendorf“, lobte der Landtagsabgeordnete Raimund Haser (CDU), der auch medienpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. Die Stadt Aulendorf hat in den letzten Jahren kräftig in ihr Schulzentrum investiert, auch in diesem Jahr werden nochmal 700 000 Euro in die Gebäudesanierung fließen. Am Gymnasium hat ein privater Sponsor schon vor Jahren dafür gesorgt, dass die Schüler nach und nach mit Tablet-PCs ausgestattet werden. Alle Schüler der Klassen fünf bis acht haben bereits eines, entsprechende Software und sonstige Infrastruktur ist gefunden und auch WLan in den Klassenzimmern ist vorhanden. An der Schule am Schlosspark wartete man indes auf die schon vor bald drei Jahren in den Raum gestellten Milliarden vom Bund für die Digitalisierung der Schulen in Deutschland, die im Zuge des Digitalpakts und der derzeit laufenden Grundgesetzänderung nun tatsächlich kommen sollen. WLan ist teilweise schon vorhanden, Tablet-PCs fehlen noch. (pau)