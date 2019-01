Dieser Aulendorfer brennt seinen eigenen Gin - den „vermutlich stärksten Deutschlands“

Der Aulendorfer Sebastian Engel ist seit zwölf Jahren Barkeeper mit Leidenschaft und hat sich nun einen Traum verwirklicht: Mit dem Gin „Droge 15“ hat er seine ganz eigene Spirituose kreiert. Ein ganzes Jahr lang hat er daran getüftelt und die verschiedenen Zusammensetzungen ausprobiert. Herausgekommen ist eine „Kombination aus fruchtiger Frische und dem Geschmack der heimischen Wälder“, erzählt er stolz. Sein Gin mit 50 Volumenprozent sei zudem der „vermutlich stärkste Gin Deutschlands“.

Die Idee für die eigene Kreation kam dem 31-jährigen Barmann und Musiker im Spätsommer 2017. Als „totaler Gin-Fan“ sei der Einfall dazu gemeinsam mit seiner Clique in der hauseigenen Bar des „Engel Hotel & Diner“ aufgekommen. „Danach ist alles sehr schnell gewachsen. Über einen Familienfreund konnte ich an einer landwirtschaftlichen Destille experimentieren, das hat aber alles am Anfang gar nicht geklappt, ich musste sehr lang herumprobieren“, berichtet Engel schmunzelnd.

Mehr entdecken: Die Nase ist so wichtig wie der Gaumen

Da er keinen „nullachtfünfzehn“ Gin herstellen wollte, sondern einen traditionellen und „ausgewogenen London Dry Gin“, stand also beinahe tägliches und nächtelanges Tüfteln auf dem Programm. Als Nachtmensch habe ihm das aber nicht so viel ausgemacht. Mitgeholfen bei der Entwicklung haben seine Freunde. „Sie durften fleißig die Probedestillate verkosten und waren zum Glück immer sehr ehrlich zu mir“, erzählt der Schlagzeuger mit einem Schmunzeln.

Seit vergangenem September stellt Engel seinen Gin „Droge 15“ in seiner eigenen etwa zwei Meter breiten und 1,70 Meter hohen Alembik-Destille aus echtem Kupfer in der Hotelküche her. „Das ist eine traditionelle Destille, die schon vor Jahrhunderten zur Herstellung von ätherischen Ölen verwendet wurde.“ Die reine Destillation dauere acht Stunden. „Es wird nur das reine Herzstück des Destillats verwendet.“ Davor vergeht eine Woche, bis die Zutatenmischung aus 15 verschiedenen Kräutern und Zitrusschalen für die Destillation bereit ist.

Flaschen werden von Hand etikettiert

Nach der Destillation folgt ein „spezielles Lagerverfahren, damit der Gin mild wird“, erläutert Engel. So vergehen in Summe drei Wochen, bis die eigens entworfene, farblose Spirituose in die 500-Milliliter-Flaschen abgefüllt werden kann – alles von Hand. „Wir etikettieren die Flaschen auch selbst“, ergänzt der Vater einer sechsjährigen Tochter stolz und wiegt dabei liebevoll eine der alten und stilvollen Apothekerflaschen in den Händen, in die die „Droge 15“ abgefüllt und in 100-Jahre-alten dänischen Ziegelkisten verkauft wird.

Um seinen Gin herzustellen und zu verkaufen, hat er ein eigenes Nebengewerbe angemeldet. Rund 600 Flaschen hat er seit September bereits abgefüllt. Mittlerweile sei die „Droge 15“ der „Top-Seller“ in der Engel-Bar und könne seit Neuesten zudem im „Herr Rossi“ in Ravensburg erworben werden. „Das ist so genial, richtig toll, ich freue mich riesig, dass er so gut ankommt.“ Wie der 31-Jährige erzählt, seien speziell in Süddeutschland bereits einige Gins kreiert worden, so beispielsweise der „Monkey 47“ aus dem Schwarzwald, der „GINSTR“ aus Stuttgart oder der „Mile High 69“ aus Hagnau – und nun gesellt sich dazu die „Droge 15“ aus Aulendorf.

Man muss ausprobieren, was zusammenpasst. Und daran Freude haben. Sebastian Engel, Brenner

Doch wie kommt es überhaupt zu dem etwas kuriosen Namen? Das liegt an den 15 verschiedenen Kräutern (Botanicals), die neben der für Gins klassischen und dominanten Wacholder-Note in Engels Spirituose enthalten sind. „Viele davon konnte man früher als sogenannte Droge in der Apotheke kaufen, daher der Name ,Droge 15’“, erläutert der 31-Jährige. Als Beispiel nannte er die Wurzel der Schwertlilie, die laut Engel einst als natürliches Antibiotikum eingesetzt wurde. „Es ist ein toller Geschmacksträger für Gin.“ Süßholz oder Iris-Wurzel seien unter anderem weitere heimische Aromageber und würden für einen „tollen Kontrast zu den ätherischen Ölen bunter Zitrusfrüchte“ sorgen. Der Rest bleibt Engels Geheimnis. Letztendlich sei die Entwicklung des richtigen Rezepts jedoch dem Kochen recht ähnlich: „Man muss ausprobieren, was zusammenpasst. Und daran Freude haben.“ Die Zutaten für seinen Gin kaufe er so gut es geht regional ein.

Für eine geplante Barrique-Version der „Droge 15“ hat er ein historisches jamaikanisches Eichenfass erstanden, in dem der Gin eingelagert ist. Limitierte rund 60 Flaschen will er davon herstellen und in Steinzeugflaschen verkaufen. Und weil Sebastian Engel viel Kreativität in sich trägt, hat er zudem noch weitere Pläne: Das Rezept für einen neuen Gin hat er bereits im Kopf. Und damit die Küchengastronomie von der Gin-Destille befreit wird, möchte er in absehbarer Zeit eine „eigene, kleine schöne Brennerei“ einrichten.

Mehr entdecken: Genuss pur bei der Whiskymesse

Mehr entdecken: Hopfen gibt es in Tettnang jetzt auch im Gin

Der Aulendorfer Sebastian Engel ist absoluter Gin-Fan.