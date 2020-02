Diese Straßen sind während der närrischen Tage in Aulendorf gesperrt

Mit der Maskenbeschwörung am Hexeneck am Mittwoch, 19. Februar, ab 19 Uhr, startet Aulendorf in die Tage der Hochfasnet. Während der närrischen Tage werden, wie das Ordnungsamt der Stadt Aulendorf mitteilt, einige Straßen gesperrt.

Für die Maskenbeschwörung am Hexeneck und die folgende Narrenrechtabholung sind am Mittwoch von 18 bis 22 Uhr die Hauptstraße ab Schloßplatz, Pfarrhausgässle und Hexeneck voll gesperrt. Das Parkverbot gilt ab 17 Uhr für Reithof, Pfarrhausgässle mit Parkplatz und Hexeneck. Am Gumpigen Donnerstag, 20. Februar, wird vormittags der Narrenbaum gestellt, ab 14 Uhr ziehen Ulkgruppen beim Kinderumzug druch die Innenstadt. Deshalb gilt auf dem Schlossplatz ein Halteverbot ab 8 Uhr bis Freitag, 21. Februar, 10 Uhr. Von 13 Uhr bis Freitag, 21. Februar, 8 Uhr, ist die Hauptstraße zwischen Einmündung Schussenrieder Straße bis Einmündung Saulgauer Straße voll gesperrt. Zusätzlich sind ab 13 Uhr die Mockenstraße, Allewindenstraße, Uhlandstraße, Graf-Erwin-Straße und Schillerstraße bis Umzugsende. Am gesamten Umzugsweg einschließlich des Reithofs besteht ab 11 Uhr ein Parkverbot.

Der Großer Narrensprung führt am Fasnetssonntag, 23. Februar, vom Pfarrhausgässle über Hauptstraße, Mockenstraße, Allewindenstraße und Uhlandstraße. Ein Parkverbot gilt ab 11 Uhr auch in der Bachstraße. Der Verkehr wird über die L 285, Hasengärtlestraße, Auf der Steige, Riedweg und umgekehrt umgeleitet. Ab 13 Uhr wird die Hauptstraße von der Abzweigung Schussenrieder Straße bis Einmündung Saulgauer Straße bis Montag, 24. Februar, 8 Uhr, voll geseperrt und im weiteren Verlauf die Mocken-, Allewinden- und Uhlandstraße bis zum Umzugsende. Weiterhin besteht ab 11 Uhr ein Parkverbot am Umzugsweg einschließlich Reithof, Graf-Erwin-Straße und Schillerstraße.

Außerdem gilt am Fasnetssonntag für Autos ein absolutes Halteverbot in der Zollenreuter Straße ab Hermann-von-Vicari-Straße bis zur Bahnhofstraße. Fürs Parken steht neben den Parkplätzen im Stadtbereich der P&R-Parkplatz in der Waldseer Straße (ehemals AHI-Gelände) zur Verfügung.

Für den Hemdglonkerumzug und das Narrenbaumfällen am Fasnetsdienstag, 25. Februar, ab 18 Uhr, gilt ein absolutes Halteverbot auf dem Umzugsweg von 16 bis 19 Uhr. Der führt von der Grundschule über die Hermann-von-Vicari-Straße, Zollenreuter Straße, Bachstraße, Radgasse, Eckstraße, Schmiedgässle und die Hauptstraße zum Schlossplatz. Der Schlossplatz ist in dieser Zeit gesperrt, dort besteht ab 16 Uhr ein Parkverbot. Die Anwohner des Schlossplatzes können während der närrischen Zeit nur über die Parkstraße/Safranmoosstraße/Breiteweg zu- und abfahren.