Diebstahl von Verkehrszeichen

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag nach Angaben der Polizei vier Verkehrszeichen entwendet, welche über das Wochenende hinter einer Kapelle in Zollenreute abgestellt waren. Bei den Schildern handelt es sich um ein Baustellenschild, ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild, sowie Hinweisschilder zur Gehwegbenutzung. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Personen, die in der genannten Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Schilder geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Altshausen unter Telefon 07548 / 92 170 in Verbindung zu setzen.