Diebin versteckt Diebesgut in Mülltonne

Nicht weit ist laut Polizei eine 25-jährige Ladendiebin am Montag gekommen, nachdem sie gegen 19.30 Uhr in einem Supermarkt in der Poststraße beim Diebstahl verschiedener Waren beobachtet worden war. Die Filialleiterin verfolgte die junge Frau bis zum Bahnhof, wo diese das Stehlgut in einem Mülleimer deponierte. Eine alarmierte Polizeistreife stellte die Waren sicher. Diese sowie weiteres Diebesgut, das die Frau am Körper trug, konnten die Beamten der Filialleiterin zurückgeben. Die 25-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.