Diebe stehlen ukrainische Flagge vom Aulendorfer Schloss

Die ukrainische Flagge, die seit etwa einer Woche vor dem Aulendorfer Schloss hing, ist am Wochenende gestohlen worden. Das berichtet die Stadt Aulendorf. Die Stadt hatte die Fahne erst vor Kurzem als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine vor dem Rathaus gehisst. Bei dem Diebstahl wurde der Aufhänger an der Fahnenstange abgebrochen. Laut Bürgermeister Matthias Burth entstand ein Schaden in Höhe von rund 170 Euro.

„Wer immer das getan hat, sollte zu seiner Tat stehen und sich bei der Stadt, Hauptamt, Telefonnummer 07525/934-104 melden. Wir würden gerne die Gründe erfahren“, teilt die Stadt mit. Und weiter: „Zudem erwarten wir, dass der Verursacher den Schaden begleicht.“ Einwohner werden aufgerufen, sich ebenfalls zu melden, falls sie etwas zur Tat oder den Verursachern wissen.

Tat bei der Polizei angezeigt

Der Diebstahl und die Sachbeschädigung sind nach weiteren Angaben von Burth bei der Polizei angezeigt worden. Wie er auf SZ-Anfrage deutlich macht, seien diese grundsätzlich „nie zu akzeptieren“. Dass jedoch ausgerechnet die ukrainische Flagge gestohlen wurde, die als Zeichen der Solidarität mit dem vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Land aufgehängt wurde, sei als „politisch motivierte“ Tat zu verstehen.

In Aulendorf finde bereits seit mehr als 30 Jahren die Integration von Spätaussiedlern statt, die eine „willkommene Bevölkerungsgruppe“ in der Stadt seien. Doch gebe es bei den Menschen, die häufig noch Familien und Verwandte in Russland, Kasachstan oder eben der Ukraine hätten, derzeit unterschiedliche Ansichten zum Krieg in der Ukraine. Daher gelte es laut Burth, „genauer hinzuschauen, was hier im Ort passiert“. Denn wichtig sei, dass das gesellschaftliche Miteinander gut bleibe und der Krieg in dem osteuropäischen Land nicht für eine Spaltung vor Ort sorge. Es dürfe „kein Keil“ zwischen die Gruppen getrieben werden.

„Es braucht viel Aufklärung“

Nach Angaben von Burth gebe es auch in Aulendorf Menschen, die für den Krieg in der Ukraine „eine Rechtfertigung“ sehen und die die Argumente Putins für den Angriffskrieg unterstützen würden. „Daher braucht es viel Aufklärung.“ Die gesellschaftliche Aufgabe und auch die der Stadt sei es, trotz aller Ablehnung des Kriegs die russischen Mitbürger nicht pauschal zu verurteilen. Eine bereits bedenkliche Stimmung in Aulendorf nehme er aber derzeit nicht wahr.

Die ukrainische Flagge, von der die Stadt laut Burth mehrere gekauft hat, soll rasch wieder aufgehängt werden. Weitere Diebstähle von ukrainischen Flaggen im Raum Aulendorf sind der Polizei nicht bekannt, teilt das Polizeipräsidium mit. Die ukrainische Flagge, die vor dem Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus im Teilort Zollenreute hängt, wurde laut Ortsvorsteher Stephan Wülfrath nicht entwendet. Sie sei am Mittwochmorgen noch da gewesen, so Wülfrath.