Dieb stiehlt ein Dutzend Kaffeepackungen

Gleich ein Dutzend Packungen Kaffee der Marke Dallmayr Prodomo hat ein unbekannter Täter am Montagnachmittag gegen 13.20 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in Rugetsweiler in eine schwarze Sporttasche gepackt und anschließend das Gebäude verlassen, ohne zu bezahlen, so die Polizei.

Als eine Kundin, die den Diebstahl beobachtet hatte, das Personal verständigte, hatte der Unbekannte den Markt bereits verlassen. Der Mann soll etwa 170 cm groß sein und eine schwarze Mütze getragen haben.