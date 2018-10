Die Zieglerschen erweitern ihr Angebot in Aulendorf

Es tut sich was hinter der Volksbank in Aulendorfs Hauptstraße 66. Wer derzeit einen Blick in die Fenster neben der Apotheke am Alten Rathausplatz wirft, blickt in farbenfrohe Räume mit hellen Möbeln, bunte Gemälde hängen an den Wänden, alles wirkt fröhlich und einladend. Hier eröffnen die Zieglerschen am 23. November offiziell ein Büro für Ambulante Dienste.

Die „Schwäbische Zeitung“ war vor Ort und hat vorab die Leiterin des Geschäftsbereiches Behindertenhilfe, Ambulante Dienste in Aulendorf, Isabell Weiß, besucht. Die 27-jährige hat Gesundheitspädagogik studiert und zudem ein Masterstudium in außerschulischer Sonderpädagogik abgeschlossen. „Wir bauen hier in Aulendorf einen weiteren Standort für Ambulante Dienste auf“, erklärt die junge Dame mit dem sympathischen Lächeln, „nicht zu verwechseln mit einem Pflegedienst, wie manche denken“.

Individuelle Beratung

Im neuen Büro gibt es künftig Informationen zu den Angeboten der Ambulanten Dienste und maßgeschneiderte Assistenzleistungen. Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige werden individuell und persönlich beraten. Im Fokus stehe, Menschen mit Behinderung ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. „Zudem möchten wir in diesen barrierefreien Räumen einen Ort der Begegnung zwischen Menschen unterschiedlicher Nationen, unterschiedlichen Alters und Menschen mit und ohne Behinderung schaffen,“ ergänzt die Sonderpädagogin. Der erste Schritt hierzu ist das Freizeitprogramm „Bildung-Kultur-Freizeit für alle“. Jeweils für ein Quartal werden Aktivitäten geplant, die in einem bunten Programmheft dargestellt sind.

Das Heft ist mit einfachen Symbolen ansprechend gestaltet. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren sind herzlich willkommen. Mitte Oktober fand bereits der erste Programmpunkt für dieses Quartal, ein Stammtisch, statt. Isabell Weiß bekräftigt: „Betreffs der Programmgestaltung sind wir offen für Ideen, Wünsche und Anregungen von außen.“ Gerne dürften sich auch Einrichtungen, Institutionen oder Vereine einbringen.