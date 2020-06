Die SZ sucht schöne Fotos von der Freizeit daheim

Die Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ sucht die schönsten Urlaubs- und Sommerbilder: Wie verbringen die Aulendorfer in diesem ungewöhnlichen und von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020 ihre Freizeit, wo doch das Reisen derzeit nur schwer möglich ist? Das möchte die „Schwäbische Zeitung“ gerne wissen und bittet sie darum, die schönsten Bilder aus der wunderbaren Heimat aus Aulendorf und den Ortschaften an die Redaktion zu schicken. Gerne auch mit einem kleineren Text versehen. Wir freuen uns besonders über Fotos, die die Einsender in Aktion zeigen – sei es bei einem Spiel, einer schönen Wanderung, beim Basteln oder sonstigen Aktionen. Bitte Name und Wohnort dazu schreiben. Vielleicht ist auch der ein oder andere Freizeittipp oder eine lustige und kreative Idee dabei – die „Schwäbische Zeitung“ freut sich über alle Einsendungen. Wer Interesse hat, schickt die Fotos mit mindestens 1 MB-Dateigröße im jpg-Format per E-Mail an die Redaktion: redaktion.waldsee@schwäbische.de