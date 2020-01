Die Straßenanlieger sind gefordert

Standorte der Splittkisten

Aulendorf (sz) - Die Stadtverwaltung Aulendorf weist auf die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege hin. Nach der Streupflichtsatzung müssen Straßenanlieger die Gehwege reinigen, bei Schneehäufungen räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte streuen.

Straßenanlieger seien nicht nur Eigentümer, sondern oftmals auch Mieter und Pächter von Grundstücken oder Wohnungen. Sind keine Gehwege vorhanden, sind Straßenflächen oder verkehrsberuhigte Bereiche in einer Fläche von 1,5 Meter für den Fußgängerverkehr sicher zu räumen. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Fußgängerverkehrs müsse gewährleistet sein. Schnee und Eis dürfen nicht auf der Straße angehäuft, sondern auf dem Restgrundstück abgelagert werden.

Die Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr und sonn- und feiertags bis 8 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn danach Schnee fällt oder Schnee- und Eisglätte auftritt, muss bei Bedarf auch wiederholt geräumt und gestreut werden. Die Pflicht endet abends um 20 Uhr.

Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder Asche zu verwenden. Ausdrücklich untersagt sind laut Stadtverwaltung auftauende Streumittel wie Salz. Sind mehrere Anlieger zum Räumen derselben Fläche verpflichtet, bestehe eine gesamtschuldnerische Verantwortung.

Die Nichterfüllung der Räum- und Streupflicht kann nach der städtischen Satzung nicht nur mit Bußgeld geahndet werden, sondern auch privatrechtliche Streitigkeiten zur Folge haben. So könne ein Geschädigter beispielsweise auch Schmerzensgeld verlangen.

Der Betriebshof hat außerdem an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet und in den Ortschaften Splittkästen aufgestellt (siehe Infokasten), die zur Verfügung stehen.

Die Stadtverwaltung bittet dringend, Autos bei starken Schneefällen und Glatteisbildung nicht am Straßenrand zu parken, da sonst die Räum- und Streuarbeiten durch Schneepflüge stark beeinträchtigt werden. Außerdem besteht die Gefahr, dass abgestellte Fahrzeuge beschädigt werden. Da der Schneepflug eine Breite von mehr als drei Metern hat, sollte ein Fahrstreifen von 3,50 Metern freigehalten werden, um den Räum- und Streudienst nicht zu behindern. Wie in den Vorjahren wurden aus diesem Grund in der Eckstraße wieder zusätzliche Halteverbotsbereiche eingerichtet.