Die Sternsinger in Aulendorf sind wieder unterwegs

Waren die Sternsinger der Kirchengemeinde St. Martin in Aulendorf im vergangenen Jahr lediglich virtuell unterwegs, gehen sie nun wieder von Haus zu Haus, sammeln Spenden für das Kinderhilfswerk und bringen den Segensspruch 20*C+M+B+23 (Christus segne dieses Haus) am Türrahmen an.

Im Gottesdienst am 26. Dezember sandte Stadtpfarrer Anantham Antony zwei Gruppen stellvertretend für die insgesamt 23 Gruppen aus. „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ lautet das Motto der diesjährigen Aktion Dreikönigssingen. Dabei steht der Schutz von Kindern vor Gewalt im Mittelpunkt.