Die SG Aulendorf spielt erstmals in der Verbandsliga

Die Tischtennissaison 2021/22 wird für die Spieler der SG Aulendorf eine ganz besondere. Erstmals in der Vereinsgeschichte startet eine SGA-Mannschaft bei den Männern in der Verbandsliga. Ein langer Weg liegt hinter der Truppe, bis sie in die höhere Liga aufsteigen durfte. Durchhaltevermögen, aber am Ende auch etwas Glück brauchte Aulendorf.

In der Saison 2019/20 zeigte die SGA in der Landesliga eine starke Leistung, überzeugte die Fans mit begeisternden Spielen und lag fünf Spieltage vor Schluss auf Platz drei mit 22:8 Punkten. Der Zweitplatzierte hatte zwei Spiele mehr und 24:10 Punkte auf seinem Konto, als die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. Während andere Sportarten in der Aufstiegsfrage einen anderen Weg festlegten, entschied sich der Tischtennisverband, die Tabelle mit dem aktuellen Stand zu werten. So stieg das vor der SGA platzierte Team in die Verbandsliga auf, obwohl Aulendorf nach Minuspunkten besser war. Die Aulendorfer fühlten sich ungerecht behandelt und beschritten sogar den Rechtsweg, brachen diesen dann aber ab, um die nächste Saison unbelastet angehen zu können (die SZ berichtete).

Ironie des Schicksals war dann, dass der deutsche Verband nun die Statuten für solch unvorhergesehene Ereignisse regelte und dabei genau den Weg wählte, den auch die SGA für den richtigen gehalten hatte. Zunächst startete die Mannschaft in der Saison 2020/21 aber wieder in der Landesliga. Die SGA fand zunächst kein Erfolgsrezept, die Gegner hatten sich teilweise auch enorm verstärkt und so lag die SGA nach vier Spieltagen mit 2:6 Punkten auf Platz 8. Aulendorf kämpfte um den Verbleib in der Landesliga, als die Saison unterbrochen und später – dieses Mal ohne Wertung – abgebrochen wurde.

Aulendorf richtete sich auf die sechste Saison in der Landesliga ein, als doch noch der Aufstieg in die Verbandsliga möglich wurde. Durch die Corona-Pandemie hatten viele Vereine große Probleme, ein schlagkräftiges Team ins Rennen zu schicken, ausländische Spitzenspieler hatten Probleme bei der Einreise nach Deutschland und so zogen einige Mannschaften zurück. Die SGA nutzte diese Gelegenheit. „Mit großer Vorfreude will die unverändert startende Mannschaft als krasser Außenseiter den eigenen Fans mit mutigen Auftritten spannende und interessante Spiele zeigen“, heißt es in einer Mitteilung der SGA. Für die Aulendorfer geht es nur um den Klassenerhalt.

Die SGA startet mit Lukas Wahlbrink als Spitzenspieler. Er will sich gegen die teilweise deutlich höher eingestuften Gegner bestmöglich verkaufen. Nico Arnegger auf Platz zwei glänzt durch enormen Ehrgeiz und wird alles versuchen. In der Mitte versuchen Mannschaftsführer Florian Henne und Jannick Schmid, dem Team Rückendeckung zu geben, wenn auch hier viel Mut und eine gute Form notwendig sein dürften, um zu Punkten zu kommen. Manuel Mayer will mit Powertischtennis für positive Emotionen sorgen und Marius Müller über den Kampf ins Spiel kommen, um die Gegner zu fordern.

Und so freut sich nicht nur die Mannschaft, sondern der ganze Verein und das Umfeld der SGA auf eine hoffentlich spannende Saison mit vielen tollen Spielen.

Der Start ist allerdings extrem schwer: Schon im ersten Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr) treffen die Aulendorfer auswärts auf den Topfavoriten SSV Ulm 1846. Die Ulmer sind laut SGA neben dem SSV Reutlingen und der SV Böblingen ganz vorne zu erwarten.