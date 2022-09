Die Reise von Carthago: Vom Garagenbetrieb in Ravensburg zur Unternehmensgruppe in Aulendorf

Für seine Lebensleistung und sein unternehmerisches Gesamtwerk in der der Caravaningbranche ist Carthago-Gründer Karl-Heinz Schuler vom Herstellerverband CIVD anlässlich des Caravan Salons 2022 mit der silbernen Ehrenmedaille ausgezeichnet worden. Das teilt der Reisemobilhersteller Carthago in einem Pressetext mit.

„Das hätte ich mir bei der Gründung von Carthago wirklich nicht träumen lassen“, freute sich Karl-Heinz Schuler im Anschluss an die Laudatio von CIVD-Präsident Herman Pfaff über die Verleihung der Medaille und den Beifall der zahlreichen Branchenvertreter, wie es in dem Presseschreiben heißt. Diese selten verliehene Medaille nehme er auch stellvertretend für die engagierten Mitarbeiter entgegen.

1979 hatte Schuler im Anschluss an sein Studium zum Wirtschaftsingenieur Carthago gegründet. Was wortwörtlich in Ravensburg als Garagenunternehmen begann, mündete in einer Unternehmensgruppe mit heute rund 1500 Mitarbeitern, wie das Unternehmen in dem Schreiben mitteilt.

Es sei europaweit eines der immer selten werdenden inhabergeführten Familienunternehmen der Branche. Die Initialzündung für den Start der Premiummarke gab seinerzeit der zufällige Blick auf einen ausgebauten Campingbus am Straßenrand. „Das kann man besser machen“, habe er sich laut Pressetext damals gedacht.

In dem Presseschreiben zählt das Unternehmen einige Höhepunkte der Entwicklung auf: Unter dem Baureihennamen Malibu habe sich Carthago „rasch zum größten unabhängigen Campingbushersteller Europas“ entwickelt. Später sei Carthago der Schwenk zu aufgebauten Fahrzeugen gelungen. Auf Alkovenmobile seien teilintegrierte und integrierte Modelle gefolgt, heute sei dies der Markenkern von Carthago.

Die Reisemobilkäufer hätten diese Strategie mit wachsender Nachfrage belohnt, wie das Unternehmen ausführt. Im Jahr 2008 sei mit einem Werk in Slowenien ein erster großer Erweiterungsschritt gefolgt. 2013 dann ein weiterer Meilenstein: Die Errichtung der heutigen Unternehmenszentrale plus Produktionswerk, Verkaufsniederlassung und Kundenzentrum mit Stellplätzen für Besucher im oberschwäbischen Aulendorf.

Gleichzeitig habe Malibu eine Auferstehung erlebt – erst als Marke für „Komfort-Campingbusse“ mit Bad, dann auch für teilintegrierte und integrierte Reisemobile als Schwestermarke von Carthago. Das Unternehmen betont in dem Schreiben weiter: Als unabhängiges Unternehmen habe die Carthago-Gruppe auch Krisen meistern müssen: „Ob die Finanzkrise 2008/2009 oder aktuelle Herausforderungen erst durch die Corona-Pandemie und jetzt der Probleme mit Lieferketten.“

Aus manchen Details des Tagesgeschäfts habe sich der Gründer inzwischen zurückgezogen, er widme sich übergreifenden Themen sowie der Weiterentwicklung der Reisemobile. Inzwischen seien Sohn und Tochter in leitenden Funktionen im Unternehmen tätig, damit sei Kontinuität gewährleistet.

Um den Fortbestand als konzernunabhängiges Familienunternehmen zu sichern, habe Schuler bereits 2014 die Karl-Heinz Schuler Familienstiftung gegründet. „Die Unternehmensgruppe setzt unbeeindruckt von kurzfristigen Krisen weiterhin auf Wachstum aus eigener Kraft. Dies wird an der Errichtung eines neuen dritten Standorts für die Produktion der Malibu Vans deutlich“, so das Unternehmen abschließend.