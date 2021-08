Die Räuberbahn bietet ein Ferienprogramm

Die Räuberbahn zwischen Aulendorf und Pfullendorf ermöglicht in den Sommerferien Familienausflüge, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Die Räuberbahn fährt an allen Samstagen und Sonntagen zwischen Aulendorf und Pfullendorf.

Die Macher der Räuberbahn haben zum Ferienbeginn für Kinder ein Rätsel- und Ausmalheft aufgelegt. Kinder dürfen auch mal dem Lokführer über die Schulter schauen.

Die Eselwanderungen ins Pfrunger Ried start nun wieder – exklusiv für Räuberbahn-Fahrgäste: Die Räuberbahn bringt um 9.24 Uhr ab Aulendorf, um 9.35 Uhr ab Altshausen oder um 10.01 ab Ostrach ihre Fahrgäste zum Start der Eselwanderung: Am Sonntag, 15. August, startet die Eseltour direkt nach der Zugankunft am Räuberbahn-Halt Burgweiler, am Sonntag, 22. August, am Bahnhalt Pfullendorf, Kinder dürfen aufsitzen und reiten, Eltern und Erwachsene dürfen die Tiere führen. Ende ist wieder am Bahnhof gegen 14 Uhr.

Pfullendorf kann bei der Stadtführung mit Räubergeschichten und dem Räuberhauptmann Max Elsässer am 28. August, ebenfalls direkt nach der Ankunft des Morgenzugs der Räuberbahn, erkundet werden.

Anmeldung zu den Touren bei der Tourist-Info Pfullendorf unter Telefon 07552 / 251131 oder unter www.raeuberbahn.de/veranstaltungen.

Auf dem Zinkenpfad in Pfullendorf gilt es, die Zinken-Symbole zu finden und zu erraten, was die sie bedeuten könnten. Den Zinkenplan gibt es in der Räuberbahn beim Zugbegleiter und am Ende wartet bei der Tourist-Info eine Belohnung auf die Teilnehmer. Am anderen Streckenende lockt Aulendorf mit Deutschlands größter Playmobil-Ausstellung „Superhelden“ im Schloss, nur 10 Minuten Fußweg vom Bahnhof entfernt.

Fahrräder werden kostenlos mitgenommen. Übernachtungsgäste in der Ferienregion Nördlicher Bodensee zwischen Pfullendorf und Ostrach fahren mit der Räuberbahn-Gästefahrkarte – die sie vom Gastgeber bekommen – kostenlos.

Rund 40 weitere Tourenvorschläge mit interaktiver Landkarte und Fahrplan haben die Macher der Räuberbahn auf dem interaktiven Freizeitportal www.raeuberbahn.de erarbeitet.