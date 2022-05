Die Pakete sind angekommen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vielen Schülerinnen und Schüler war es ein Bedürfnis, den Menschen in der Ukraine zu helfen. So wurden sehr viele Hilfsgüter von zuhause mitgebracht: Die Sachspenden reichten von Babynahrung über Medikamente bis hin zu Streichhölzern! Die Klassen 7 und 8 haben diese sortiert, in Kartons verpackt und diese beschriftet.

Es ist toll, dass ein ganzer PKW voller Hilfsgüter vom Gymnasium Aulendorf auf den Weg nach Berdytschiw in der Ukraine geschickt werde konnte! Am 29. März sind die Spenden dort angekommen.