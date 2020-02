Die Narrenlochsucher gehören zum Gumpigen in Aulendorf dazu – aber warum?

Neues zur Schülerbefreiung

Die Schülerbefreiung im Schulzentrum durch die Narrenzunft Aulendorf ist in diesem Jahr am Gumpigen Donnerstag, 20. Februar, um 9.55 Uhr, eine viertel Stunde später als bislang. Die Zieglerschen kommen um 10 Uhr mit Behinderten erstmals ebenfalls ins Schulzentrum, und werden von dort aus mitgenommen: Um 10.20 Uhr ziehen die Narren mit ihnen, den Schülern und Lehrern geschlossen zum Schlossplatz. Hintergrund ist, dass die Schlossparkschüler zeitgleich mit den Grundschülern zum Narrenbaumstellen am Schlossplatz eintreffen sollen. Die Grundschüler werden wie gehabt um 10 Uhr befreit, dann ertönen, wie auch am Schulzentrum, Kanonenschüsse. Die Grundschüler ziehen in einem Gutzlesumzug mit den Fasnetsladern, die auch die frisch sanierten Schwellköpfe dabei haben werden, zum Schlossplatz, wo der Narrenbaum gestellt wird. Im Anschluss wird der Burggraf mit Gummibärchen aufgewogen und die Schwellköpfe erscheinen nochmals auf dem Schlossbalkon. Jugendliche lädt der Jungzunftrat wie in den Vorjahren nach der Schulbefreiung und bis zur Ausstellung für den Umzug wieder zur Jugenddisko ins Sudhaus der Schlossbrauerei ein. Da die Disko in den Vorjahren wenig angenommen wurde, will die Zunft sie heuer mit Flyern bewerben. Die Narrenzunft Aulendorf hofft auf rege Beteiligung auch der Ulkgruppen beim Schulbefreien und Narrenbaumstellen und lädt vorher ab 8.30 Uhr zum Narrenfrühstück in die Stadthalle ein. (pau)