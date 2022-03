Die Kächeles kommen in die Schlossbrauerei

Der verschobene Auftritt der Kächeles im Zuge der Schwaben-Tage (geplant am 27. September 2020 und 12. März 2021) kann nun am Sonntag, 3. April, um 17 Uhr in der Schlossbrauerei Aulendorf stattfinden, wie mitgeteilt wird. Einlass ins Foyer ist um 16 uhr, in den Saal um 16.30 Uhr. Beginn des Auftritts ist um 17 Uhr. Ticketinhaber sollten ihr Kommen beim Veranstalter unter Telefon 07435 / 2 54 01 98 bestätigen.

Die Kächeles begeistern mit trefflich charakterisierten Figuren, umwerfender Situationskomik und mitten aus dem Leben gegriffenen Dialogen, die vor frechen Pointen nur so sprühen, heißt es in einer Ankündigung. Das breite Themenspektrum reicht von Warteschlangen-Albträumen und Kelleraufräumen über Heidi Klum und WhatsApp-Nachrichten bis zum Besuch im Schickimicki-Gourmet-Restaurant. Zwischen Käthe und Karl-Eugen entbrennen über alles und jeden temperamentvolle Wort-Streitereien, wobei die Kächeles auch intime Einblicke ins Labyrinth einer schwäbischen Ehe gewähren.